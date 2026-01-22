Wskazał, że w warunkach przyłączenia do sieci jest w tej chwili ponad 100 GW mocy w OZE, kilkadziesiąt GW w magazynach energii, kilkadziesiąt GW, jeśli chodzi np. o centra danych. To są cyfry, które odnoszą się do wydanych już warunków przyłączenia.

– Spośród tych realizowanych inwestycji, inwestorzy, którzy zwracają się do nas o warunki, realizują te warunki tylko w kilku procentach. To nie jest zjawisko tylko polskie. To zjawisko zachodzi także w wielu krajach świata i w wielu krajach europejskich. Jednym z krajów, w którym najmocniej to miało miejsce była Wielka Brytania. Tam podjęto reformę, na której wzorowaliśmy się przygotowując te zapisy. Rok po wprowadzeniu tej reformy szybkość fizycznego przyłączania nowych źródeł zwiększyła się dwukrotnie – powiedział.

Wskazał, że nowa ustawa sieciowa ma uporządkować chaos. – Jeśli chodzi o inwestycje, które są nam dzisiaj przedstawione, to my nie wiemy, które będą realizowane, jakie będą realizowane, w jakich technologiach będą realizowane. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć czego nam brakuje, co jeszcze dalej będzie i nie jesteśmy w stanie sformułować żadnej strategii państwa co do tego, jak powinien wyglądać w Polsce miks energetyczny – wskazał.

Przypomniał, że już dwa, trzy lata temu na tym rynku tzw. projekty widmo OZE, które składały się z warunków przyłączenia, były wycenione na 50 tysięcy euro, a czasem i 100 tysięcy euro od MW mocy. – Znany nam jest przypadek, spółka Skarbu Państwa zapłaciła za taki projekt 800 tys. zł za MW. To oznacza, że rozwój (OZE – red.) w Polsce stał się niezwykle drogi, a co za tym idzie, ten rozwój przecież przekłada się potem na ceny energii. Jeśli mówimy, że OZE są źródłami, które nie dają nam mocy dyspozycyjnej, ale powinny nam dawać tanią energię, to tej taniej energii nie będą dawały, jeśli te koszty będą takie wysokie – podkreślił.

Jego zdaniem, obniżenie tych kosztów jest jednym z najważniejszych zadań przed którymi stoi polska energetyka.