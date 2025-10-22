Reklama

Polska unijnym liderem w magazynowaniu gazu. Ale nie ma się z czego cieszyć

Jako jedyny kraj Wspólnoty Polska ma już całkowicie wypełnione gazem podziemne magazyny (PMG). To jednak nie powód do świętowania. Polskie zapasy starczą na 15 proc. rocznego popytu.

Publikacja: 22.10.2025 18:16

Należący do PGNiG, magazyn gazu ziemnego w Brzeźnicy k. Dębicy

Należący do PGNiG, magazyn gazu ziemnego w Brzeźnicy k. Dębicy

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Iwona Trusewicz

Według ostatnich danych Gas Infrastructure Europe na poniedziałek 20 października polskie PMG są zapełnione w 100,51 proc. Żaden inny kraj Wspólnoty tego nie osiągnął, choć blisko jest Rumunia (97,48 proc.), której podziemne magazyny mają podobną do polskich pojemność. O ile jednak w wypadku Polski pełne magazyny pokryją zaledwie 15,1 proc. zapotrzebowania rocznego kraju na błękitne paliwo, to w wypadku Rumunii będzie to już 30 procent.

W tej kategorii zdecydowanym liderem unijnej zapobiegliwości przed sezonem grzewczym 2025/2026 jest Łotwa, która ma pod ziemią magazyny zapełnione na 156 proc. zapotrzebowania krajowego. Trzeba jednak dodać, że zgromadzony tam surowiec musi starczyć też dla sąsiadów – Litwy i Estonii, a wolnego miejsca jest jeszcze 42 proc. pojemności.

Za to Austriacy mogą już grzać swoje kaloryfery na full. W ich 2,3 razy większych od polskich PMG (choć Austria ma 4 razy mniej mieszkańców niż Polska) zgromadzony jest już gaz zabezpieczający 108 proc. rocznego popytu. Dodać tu wypada, że austriacki hub gazowy to spadek po Gazpromie, dlatego jest tak duży i gaz trzymają tam także firmy spoza Austrii.

W największych magazynach Unii – niemieckich jest zajęte 75,4 proc. miejsca, ale starczy to Niemcom na 20 proc. rocznego zapotrzebowania. Jednak podobnie jak Polska, Niemcy mają gazową alternatywę – terminale LNG (cztery, Polska – jeden) i połączenia rurociągowe z sąsiadami, m.in. z Holandią, gdzie znajduje się największy hub gazowy Unii- TTF). My mamy Baltic Pipe, którym z Danii dociera po dnie Bałtyku gaz norweski.

Ukrainie starczy gazu na zimę, Unii też

Jeżeli chodzi o kraje, które wciąż trudno oderwać od rosyjskiego gazowego sutka, to Węgry zgromadziły w PMG 51 proc. potrzebnego w ciągu roku gazu. Węgierskie magazyny są także większe (1,3 razy) od polskich, choć kraj zamieszkuje niecałe 10 mln ludzi, a klimat jest dużo cieplejszy od naszego. Za to kiepsko jest na Węgrzech z alternatywnymi szlakami dostaw. Rząd Viktora Orbána bardzo się starał, by ich nie mieć.

W słowackich magazynach, zbliżonych wielkością do polskich, jest jeszcze 25 proc. wolnej przestrzeni, ale i to starczy naszym sąsiadom na połowę rocznego zapotrzebowania.

Największe magazyny poza Unią – te na Ukrainie są wypełnione z niecałych 29 proc., co starczy Ukraińcom na blisko 40 proc. rocznego zapotrzebowania, więc zima nie powinna ich zamrozić.

Średnie zapełnienie magazynów gazu Unii Europejskiej wynosiło w poniedziałek 82,83 proc., co oznacza, że zimą gazu także w całej Unii nie powinno zabraknąć. Kraje są obecnie połączone interkonektorami i mogą się wzajemnie wspomagać w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Kraje, które mają pod ziemią najmniej gazu w stosunku do potrzeb, jak Belgia, Hiszpania, Chorwacja czy Francja korzystają z alternatywnych źródeł: energii atomowej i OZE.

Unia Europejska (UE) Surowce Gaz Podziemne Magazyny Gazu (PMG)

