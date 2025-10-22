Aktualizacja: 22.10.2025 19:35 Publikacja: 22.10.2025 18:16
Należący do PGNiG, magazyn gazu ziemnego w Brzeźnicy k. Dębicy
Foto: PAP/Darek Delmanowicz
Według ostatnich danych Gas Infrastructure Europe na poniedziałek 20 października polskie PMG są zapełnione w 100,51 proc. Żaden inny kraj Wspólnoty tego nie osiągnął, choć blisko jest Rumunia (97,48 proc.), której podziemne magazyny mają podobną do polskich pojemność. O ile jednak w wypadku Polski pełne magazyny pokryją zaledwie 15,1 proc. zapotrzebowania rocznego kraju na błękitne paliwo, to w wypadku Rumunii będzie to już 30 procent.
Czytaj więcej
Za realizacją takiego scenariusza przemawia m.in. obniżony globalny popyt i zwiększona podaż LNG...
W tej kategorii zdecydowanym liderem unijnej zapobiegliwości przed sezonem grzewczym 2025/2026 jest Łotwa, która ma pod ziemią magazyny zapełnione na 156 proc. zapotrzebowania krajowego. Trzeba jednak dodać, że zgromadzony tam surowiec musi starczyć też dla sąsiadów – Litwy i Estonii, a wolnego miejsca jest jeszcze 42 proc. pojemności.
Za to Austriacy mogą już grzać swoje kaloryfery na full. W ich 2,3 razy większych od polskich PMG (choć Austria ma 4 razy mniej mieszkańców niż Polska) zgromadzony jest już gaz zabezpieczający 108 proc. rocznego popytu. Dodać tu wypada, że austriacki hub gazowy to spadek po Gazpromie, dlatego jest tak duży i gaz trzymają tam także firmy spoza Austrii.
Czytaj więcej
Stabilne dostawy z Norwegii – największego europejskiego eksportera gazu – i zapełnione w ponad 8...
W największych magazynach Unii – niemieckich jest zajęte 75,4 proc. miejsca, ale starczy to Niemcom na 20 proc. rocznego zapotrzebowania. Jednak podobnie jak Polska, Niemcy mają gazową alternatywę – terminale LNG (cztery, Polska – jeden) i połączenia rurociągowe z sąsiadami, m.in. z Holandią, gdzie znajduje się największy hub gazowy Unii- TTF). My mamy Baltic Pipe, którym z Danii dociera po dnie Bałtyku gaz norweski.
Jeżeli chodzi o kraje, które wciąż trudno oderwać od rosyjskiego gazowego sutka, to Węgry zgromadziły w PMG 51 proc. potrzebnego w ciągu roku gazu. Węgierskie magazyny są także większe (1,3 razy) od polskich, choć kraj zamieszkuje niecałe 10 mln ludzi, a klimat jest dużo cieplejszy od naszego. Za to kiepsko jest na Węgrzech z alternatywnymi szlakami dostaw. Rząd Viktora Orbána bardzo się starał, by ich nie mieć.
Czytaj więcej
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu, przedłużającą o rok świadczenia tzw. usł...
W słowackich magazynach, zbliżonych wielkością do polskich, jest jeszcze 25 proc. wolnej przestrzeni, ale i to starczy naszym sąsiadom na połowę rocznego zapotrzebowania.
Największe magazyny poza Unią – te na Ukrainie są wypełnione z niecałych 29 proc., co starczy Ukraińcom na blisko 40 proc. rocznego zapotrzebowania, więc zima nie powinna ich zamrozić.
Czytaj więcej
Błękitne paliwo jest dziś w UE najdroższe od dwóch lat. To głównie konsekwencja mroźnej aury, spa...
Średnie zapełnienie magazynów gazu Unii Europejskiej wynosiło w poniedziałek 82,83 proc., co oznacza, że zimą gazu także w całej Unii nie powinno zabraknąć. Kraje są obecnie połączone interkonektorami i mogą się wzajemnie wspomagać w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Kraje, które mają pod ziemią najmniej gazu w stosunku do potrzeb, jak Belgia, Hiszpania, Chorwacja czy Francja korzystają z alternatywnych źródeł: energii atomowej i OZE.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Według ostatnich danych Gas Infrastructure Europe na poniedziałek 20 października polskie PMG są zapełnione w 100,51 proc. Żaden inny kraj Wspólnoty tego nie osiągnął, choć blisko jest Rumunia (97,48 proc.), której podziemne magazyny mają podobną do polskich pojemność. O ile jednak w wypadku Polski pełne magazyny pokryją zaledwie 15,1 proc. zapotrzebowania rocznego kraju na błękitne paliwo, to w wypadku Rumunii będzie to już 30 procent.
Moskwa testuje nowe sposoby omijania sankcji. Przeładunek na pełnym morzu w pobliżu Malezji rosyjskiego LNG z ob...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Zakłady przerobu gazu Gazpromu na Uralu ponownie stanęły w płomieniach. To drugi w ciągu doby pożar jak wybuchł...
Unia wprowadza całkowity zakaz importu rosyjskiego gazu gazociągami i jako LNG. Nie było innego sposobu, by wym...
Za realizacją takiego scenariusza przemawia m.in. obniżony globalny popyt i zwiększona podaż LNG oraz zakończone...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Dziś wchodzą w życie sankcje USA wobec kontrolowanego przez Gazprom serbskiego operatora gazowego NIS. Może to o...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas