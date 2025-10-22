Według ostatnich danych Gas Infrastructure Europe na poniedziałek 20 października polskie PMG są zapełnione w 100,51 proc. Żaden inny kraj Wspólnoty tego nie osiągnął, choć blisko jest Rumunia (97,48 proc.), której podziemne magazyny mają podobną do polskich pojemność. O ile jednak w wypadku Polski pełne magazyny pokryją zaledwie 15,1 proc. zapotrzebowania rocznego kraju na błękitne paliwo, to w wypadku Rumunii będzie to już 30 procent.

Reklama Reklama

Austriacy mogą rozkręcić kaloryfery

W tej kategorii zdecydowanym liderem unijnej zapobiegliwości przed sezonem grzewczym 2025/2026 jest Łotwa, która ma pod ziemią magazyny zapełnione na 156 proc. zapotrzebowania krajowego. Trzeba jednak dodać, że zgromadzony tam surowiec musi starczyć też dla sąsiadów – Litwy i Estonii, a wolnego miejsca jest jeszcze 42 proc. pojemności.

Za to Austriacy mogą już grzać swoje kaloryfery na full. W ich 2,3 razy większych od polskich PMG (choć Austria ma 4 razy mniej mieszkańców niż Polska) zgromadzony jest już gaz zabezpieczający 108 proc. rocznego popytu. Dodać tu wypada, że austriacki hub gazowy to spadek po Gazpromie, dlatego jest tak duży i gaz trzymają tam także firmy spoza Austrii.