Potężne zwolnienia w duńskim gigancie wiatrowym

Duński gigant energetyczny Ørsted planuje zwolnić do końca 2027 r. około 2000 pracowników, czyli jedną czwartą swojej załogi. Cięcia etatów mogą dotyczyć USA, gdzie realizacja nowych morskich farm wiatrowych wyhamowała. Dodatkowo spółka chce skoncentrować się bardziej na Europie.

Publikacja: 13.10.2025 17:05

Foto: Adobe Stock

Bartłomiej Sawicki

Ørsted, największy na świecie deweloper morskich farm wiatrowych,  zmaga się z wyższymi kosztami wynikającymi z zakłóceń w łańcuchu dostaw, a także z działań prezydenta USA Donalda Trumpa przeciwko projektom OZE, również tym na morzu. 

Na czym skupi się spółka Ørsted?

– To nieuchronna konsekwencja faktu, że w nadchodzących latach będziemy finalizować nasze projekty, dlatego będziemy potrzebować mniej pracowników – powiedział prezes spółki Rasmus Errboe w rozmowie z agencją AFP. Zapytany, czy redukcje zatrudnienia wynikają z problemów w USA, Errboe odpowiedział dziennikarzom, że decyzja nie dotyczyła konkretnych projektów w tym kraju. Redukcje zatrudnienia zbiegną się ze spadkiem aktywności budowlanej i mają pomóc spółce zwiększyć konkurencyjność. Firma chce koncentrować się na działalności w Europie, w tym także na Polsce.

Duński gigant wiatrowy idzie na wojnę z administracją Trumpa. Poszło o morskie farmy
OZE
Duński gigant wiatrowy idzie na wojnę z administracją Trumpa. Poszło o morskie farmy

Mimo to Errboe powiedział, że pod koniec dekady branża może spodziewać się okresu z niewielką liczbą lub brakiem nowych projektów morskich farm wiatrowych, ale pozostaje optymistycznie nastawiony do długoterminowej przyszłości. – Pod wieloma względami widać, że fundamenty w Europie zmierzają w dobrym kierunku, jeśli chodzi o morską energetykę wiatrową – dodał.

Firma oczekuje, że redukcje zatrudnienia i inne środki zwiększające efektywność przyniosą Ørsted roczne oszczędności kosztów w wysokości około 2 miliardów koron duńskich (311,31 mln dol.) od 2028 r.

Ørsted wraz z PGE Polską Grupą Energetyczną realizuje obecnie projekt farmy wiatrowej Baltica na polskich wodach Morza Bałtyckiego, na który składają się dwa etapy: Baltica 2 i Baltica 3.

Sekretarz energii USA Chris Wright
Klimat i ludzie
Administracja Trumpa ma „listę słów zakazanych”. Decyzja Departamentu Energii

Źródło: rp.pl

