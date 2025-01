Pierwszy terminal dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu praktycznie gotowy

Terminal instalacyjny gotowy

Spółka Orlen Neptun realizuje także od 2023 r. budowę pierwszego portu instalacyjnego w Świnoujściu dla morskich farm wiatrowych w Polsce. Będzie on obsługiwał przede wszystkim projekty Orlenu drugiej fazy, choć być może projekty pierwszej fazy, które są jeszcze przed rozpoczęciem instalacji, również skorzystają. – Nasz terminal instalacyjny, rozwijany przez Orlen Neptun powinien być operacyjnie gotowy w połowie 2025 r. Będzie on mógł przyjąć turbiny wiatrowe o mocy większej niż 14 MW każda. Projekt ma co do zasady obsługiwać nasze projekty z GK Orlen, ale do obecności w naszym porcie zapraszamy każdego – mówi Bil.

W pierwszej fazie rozwoju morskich farm wiatrowych Orlenu – Baltic Power o mocy 1,2 GW udział łańcucha dostaw może wynieść od 20 – 30 proc. Prezes Janusz Bil wskazuje, że budowa tego terminala będzie miał znaczący wkład w rozwój krajowego łańcucha dostaw. – Zgodnie z umową sektorową offshore deal, udział polskich firm w budowie łańcucha dostaw powinien wzrosnąć do ponad 40 proc. Rozwój tego terminala i możliwości, jakie daje on polskimi firmom może nas przybliżyć do tego celu. Jeśli uda się zaprosić do naszego portu dostawców najważniejszych elementów morskich farm wiatrowych jak wieże, turbiny, to polskim firmom, jako poddostawcom znacznie łatwiej będzie nawiązać współprace z dostawcami głównych komponentów – mówi.

Inwestycja realizowana jest razem z Zarządem Portów Szczecin Świnoujście. – My odpowiadamy za infrastrukturę lądową, zaś nasz partner za część wodną terminalu. Łączne nakłady inwestycyjne to 360 mln zł na tę infrastrukturę. Nakłady po stronie GK Orlen zostały zabudżetowane na kwotę 180 mln zł brutto – mówi prezes Bil. Główny kontrakt dla Orlenu realizuje Budimex za cenę 118 mln zł. – Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z naszym wykonawcą. W grudniu otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie. Koniec 8 lutego to z kolei termin zakończenia odbiorów i usuwania ewentualnych usterek. Jesteśmy w harmonogramie i zgodnie z budżetem. Obiekt będzie operacyjnie gotowy w połowie 2025 r. – dodaje prezes Bil.

Drugi terminal instalacyjny w Polsce powstanie w Gdańsku. Realizuje go firma Istrana, z pomocą Polskiego Funduszu Rozwoju.