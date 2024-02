Fundacja Wind Industry Hub zebrała informacje o flagowych inwestycjach w zakresie łańcucha dostaw dla energetyki wiatrowej w Polsce, które już działają na terenie Polski lub w ostatnim czasie potwierdziły lokalizację zakładów przemysłowych w naszym kraju, tj. porty instalacyjne w Świnoujściu i Gdańsku, porty serwisowe w Łebie, Ustce czy Władysławowie, fabryka łopat turbin wiatrowych Vestas, fabryka wież Windar czy zakład produkcji kabli i przewodów TFKable.

– Wskazane w opracowaniu Fundacji Wind Industry Hub podmioty niebawem zaoferują kilkanaście tysięcy, dobrze płatnych miejsc pracy m.in. w portach instalacyjnych i serwisowych, fabrykach komponentów do turbin wiatrowych, zakładach montażowych, fabrykach stacji transformatorowych, kabli czy przewodów. Polskie firmy e już teraz są aktywnymi graczami w europejskim łańcuchu dostaw, szczególnie w zakresie przemysłu stoczniowego, co sprzyja rozwojowi usług instalacyjnych, serwisowych i portowych. Wykorzystanie biznesowego i przemysłowego potencjału energetyki wiatrowej powinno być priorytetem w ustalaniu nowej polityki przemysłowej naszego kraju – podkreśla Dominika Taranko, dyrektor zarządzająca, wiceprezes Fundacji Wind Industry Hub.

Polska po Danii i Niemczech to dziś trzeci rynek dla wiatru w Unii Europejskiej. Wynika to m.in. z faktu, że 30 proc. potencjału Morza Bałtyckiego w zakresie MEW zidentyfikowano na terenie polskich wód terytorialnych. Do tego mamy świetne zaplecze jeśli chodzi o kadry – dziś 3 proc. pracowników sektora offshore na świecie to Polacy.