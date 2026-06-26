Materiał powstał przy współpracy z EDP

Bazowanie na prostym rachunku za energię, nawet przy wdrożeniu optymalizacji biznesowej, powoli wyczerpuje możliwości obniżenia faktur za prąd. Ceny na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w przedziale między 420 a 440 zł za MWh są znacznie niższe niż w 2022 roku, co stanowi pozytywny sygnał pokazujący, jak większy udział odnawialnych źródeł energii może obniżyć rachunki. Mimo to, firmy poszukują coraz większej niezależności i bezpieczeństwa.

Tę mogą dawać jeszcze kontrakty PPA, a więc długoterminowe umowy zakupu energii głównie z OZE. Tu jednak dochodzimy do barier legislacyjnych - PPA sprawdzają się zwłaszcza tam, gdzie udział energetyki wiatrowej na lądzie, a więc najtańszego w polskich realiach źródłach produkcji energii rośnie. W Polsce ograniczenia prawne uniemożliwiają szybsze rozwijanie tej technologii. Modele oparte na samej fotowoltaice nie sprawdzają się. Moce tego źródła rosną, cena energii spada jednak w ciągu dnia, gdy energii jest najwięcej. W tym przypadku pomocne okazują się rozwiązania magazynowe i z odpowiednim systemem zarządzania energią.

„To powszechne zjawisko, że przedsiębiorstwa produkują energią głównie w ciągu dnia, gdy jej rynkowa wartość drastycznie spada. Dlatego połączenie lokalnej generacji z systemem magazynowania energii są optymalnym rozwiązaniem do zarządzania energią. Pozwala ono magazynować energię wyprodukowaną przez dane przedsiębiorstwo i wykorzystać ją wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna i droższa” — Ireneusz Kulka, Country Lead EDP w Polsce.

Foto: EDP

Oferta EDP, czyli niezależność od wahań cen

EDP, jeden z liderów rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, od ubiegłego roku mocno wchodzi w rozwój magazynów energii, zarówno tych wielkoskalowych jak i mniejszych. Firma rozwija współpracę w dziedzinie OZE z kilkoma podmiotami jak Energa, Grupa PBI, Axpo. Z niektórymi planuje również budowę magazynów energii. Tego typu instalacje EDP funkcjonują już w innych krajach i przynoszą realne oszczędności.

Dodatkowo, aby poprawić parametry takich hybrydowych rozwiązań, EDP oferuje także system zarządzania energią (EMS – Energy Management System). To rozwiązanie stosowane w modelach B2B (biznes dla biznesu). Łączą one fotowoltaikę, magazyny energii (BESS) oraz zaawansowane oprogramowanie chmurowe, maksymalizując autokonsumpcję i redukując koszty.

Połączenie odnawialnych energii, magazynów oraz inteligentnych systemów zarządzania energią przestaje być technologiczną ciekawostką, a staje się rynkową koniecznością. Gdy tradycyjne metody optymalizacji kosztów przestały przynosić spektakularne efekty, a bariery regulacyjne wciąż hamują pełne rozwinięcie skrzydeł przez lądową energetykę wiatrową, to właśnie miks własnego źródła wytwórczego i baterii oferuje przedsiębiorstwom suwerenność energetyczną. Już teraz bowiem zachęty cenowe, a także prawne (możliwość tworzenia własnej linii bezpośredniej między instalacją OZE, a zakładem produkcyjnym) pozwalają na optymalizację cenową takich rozwiązań. Korzyści to niższe rachunki za prąd – unikanie wysokich kosztów szczytowego poboru energii, optymalne wykorzystanie OZE poprzez gromadzenie nadwyżki energii ze słońca i wiatru, ochrona przed awariami sieci, redukcja śladu węglowego, przez co własna produkcja staje się atrakcyjna dla klientów z innych krajów Unii Europejskiej.

Foto: EDP

Szansa na dodatkowy zarobek

Kiedy już firma produkuje już energię po niższych kosztach, a posiada jednocześnie pojemność magazynową wykraczającą poza jej własne zużycie, może również generować dodatkowe przychody, odsprzedając zmagazynowaną energię z powrotem do systemu i zarabiać na coraz popularniejszych usługach systemowych, zwłaszcza teraz kiedy w efekcie nadwyżek energii dochodzi często do niezbliansowania rynku energetycznego. Firmy mają możliwość korzystania z usług systemowych na rzecz operatora sieci przesyłowych - mogą oddawać nadwyżki energii wówczas, kiedy jest jej w systemie za dużo lub korzystać z mechanizmu DSR, czyli ograniczać własny popyt, gdy operator sieci przesyłowej tego potrzebuje. Dochody usług systemowych na tzw. rynku systemowych pozwoli firmom na dodatkowe przychody poza wygenerowanymi oszczędnościami. Co więcej w zależności od lokalizacji takie magazyny mogą świadczyć usługi dla coraz większej liczby tzw. wspólnot energetycznych. Magazyny energii będą bowiem coraz częściej oferowane jako usługa, gdzie odbiorcy płacą za dostęp do energii bez konieczności inwestowania w infrastrukturę magazynową.

Materiał powstał przy współpracy z EDP