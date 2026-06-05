Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega globalna współpraca portugalskiego giganta energetycznego z amerykańskim koncernem technologicznym.

Dlaczego region znany dotychczas z energetyki jądrowej staje się kluczowy dla rozwoju fotowoltaiki.

Jakie są plany dalszej ekspansji na rynku japońskim i jaką rolę odegrają w nich magazyny energii.

EDP, jeden z gigantów branży energii odnawialnej, który zainstalował w Polsce ponad 1 GW mocy odnawialnych, za pośrednictwem EDP Renewables APAC zainaugurował prace wielkoskalowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 44 MWp w prefekturze Fukushima w Japonii, regionie znanym dotychczas tylko z energetyki jądrowej. Inwestycja jest realizowana w ramach długoterminowej umowy zakupu energii (Power Purchase Agreement – PPA) z Amazonem. Inwestycja ta ma pomóc firmie w osiągnięciu neutralności węglowej we wszystkich operacjach do 2040 r.

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Współpraca EDP z Amazonem

Farma fotowoltaiczna zajmuje 60 hektarów i powstała na terenie zrekultywowanego, nieczynnego pola golfowego. Składa się z ponad 63 000 paneli słonecznych i jest dotychczas największym projektem solarnym EDP w Japonii. Szacuje się, że będzie produkować ponad 48 GWh energii rocznie. – Projekt jest obecnie w pełni operacyjny i osiąga bardzo wysokie parametry wydajności. Już na etapie testów i uruchamiania przekroczył zakładane prognozy produkcji energii. Obecnie charakteryzuje się współczynnikiem dyspozycyjności powyżej 98 proc., co stanowi solidną bazę operacyjną i wynik przewyższający średnie wskaźniki dla nowych instalacji tego typu – informuje spółka.

Jest to druga umowa PPA zawarta pomiędzy EDP a Amazonem w regionie Azji i Pacyfiku (APAC), po projekcie solarnym w Singapurze w 2021 r. – Porozumienie wpisuje się w strategiczną współpracę obu firm, rozpoczętą w 2015 r. wraz z farmą wiatrową w stanie Ohio, która od tego czasu konsekwentnie się rozwija. Globalnie Amazon zakontraktował już ponad 1,4 GW mocy odnawialnych w projektach realizowanych przez EDP – wskazuje firma.

– Nasza współpraca z EDP w wielu krajach, w tym przy tym projekcie solarnym w Fukushimie, ma kluczowe znaczenie dla realizacji celu Amazona, jakim jest osiągnięcie neutralności węglowej we wszystkich operacjach do 2040 r. Przekształcenie nieczynnego pola golfowego w źródło czystej energii dla lokalnej sieci pokazuje, że inwestycje w odnawialne źródła energii mogą jednocześnie wspierać regenerację środowiska i rozwój społeczności – mówi Cameron Evans, dyrektor ds. Infrastruktury APAC w Amazon Web Services. – Współpracując z EDP nad dostarczaniem większej ilości energii odnawialnej do lokalnych sieci w Japonii, Singapurze i na całym świecie, strategicznie skalujemy infrastrukturę czystej energii, która przynosi korzyści zarówno naszym operacjom, jak i społecznościom, w których działamy – dodaje.

Nie tylko fotowoltaika

– Uruchomienie projektu solarnego w Fukushimie pokazuje, że odnawialne źródła energii stały się strategiczną siłą napędową dla przedsiębiorstw i gospodarek. Łącząc rozwiązania przyłączone do sieci z długoterminowymi partnerstwami, takimi jak współpraca z Amazonem, dostarczamy odporne i konkurencyjne rozwiązania energetyczne, jednocześnie wspierając transformację w kierunku w pełni zelektryfikowanej i zrównoważonej przyszłości – podkreśla Miguel Stilwell d’Andrade, CEO grupy EDP.

EDP chce stać się istotnym uczestnikiem strategii energetycznej Japonii poprzez rozwój krajowego portfela projektów o mocy ponad 500 MWp do 2030 r. i w kolejnych latach. Oprócz energetyki słonecznej strategia EDP w Japonii obejmuje również systemy magazynowania energii w bateriach (BESS). Spółka zamierza znacząco zwiększyć swoje portfolio projektów BESS.