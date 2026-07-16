Do 2040 r. Polska ma uzyskać optymalny miks energetyczny, oparty na energetyce jądrowej i odnawialnych źródłach energii. Moc morskich farm wiatrowych ma wynieść 18 GW, a instalacji fotowoltaicznych – 40 GW – powiedział podczas posiedzenia plenarnego Sejmu minister energii Miłosz Motyka, odpowiadając na pytania posłów. Wśród istotnych elementów przyszłego miksu wymienił również lądową energetykę wiatrową. Minister zwrócił uwagę, że w polskim systemie elektroenergetycznym ważną rolę mają odgrywać magazyny energii – zarówno elektrownie szczytowo-pompowe, jak i magazyny bateryjne.

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Polska inwestuje w wielkie magazyny energii i elektrownię Rożnów 2

– W ostatnich dniach podjęto decyzję, aby Ministerstwo Energii wraz z grupą Tauron rozpoczęło działania inwestycyjne i legislacyjne na rzecz budowy największego magazynu energii w Polsce, o mocy niespełna 800 MW. Chodzi o elektrownię szczytowo-pompową Rożnów 2. Podejmujemy również decyzje inwestycyjne dotyczące budowy magazynów bateryjnych. Największy z nich, nie tylko w Polsce, ale także w tej części Europy, powstaje na Pomorzu w Żarnowcu. Kolejne są realizowane na Pomorzu Zachodnim oraz w centralnej Polsce, aby nadwyżki energii z odnawialnych źródeł można było magazynować i wprowadzać do systemu w późniejszym czasie – powiedział Motyka.

Jak wynika z informacji przedstawionych przez szefa resortu energii, udział polskich firm w realizacji elektrowni Rożnów 2 ma wynieść 70 proc. W przedsięwzięciach związanych z lądową energetyką wiatrową ma przekroczyć 60 proc., a w energetyce jądrowej wynieść 40 proc. w pierwszym roku i co najmniej 70 proc. w kolejnym.

Motyka poinformował również, że do końca tego roku do polskiej sieci elektroenergetycznej ma trafić 1 GW mocy zainstalowanej w morskiej farmie wiatrowej Baltic Power.

– Na początku 2027 r. do naszego systemu elektroenergetycznego popłynie energia z kolejnych morskich farm wiatrowych. Do 2030 r. łączna moc zainstalowana w projektach realizowanych przez Orlen, PGE oraz podmioty prywatne ma wynieść 6 GW. Stacja Choczewo, największa stacja elektroenergetyczna nie tylko w Polsce, ale także w tej części Europy, przyjmie właściwie całą tę energię – przekazał szef Ministerstwa Energii.