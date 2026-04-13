Właśnie w takich sytuacjach magazynowanie energii staje się kluczowym czynnikiem, przekształcając odnawialne źródła energii ze zmiennych, zależnych od warunków pogodowych zasobów, w niezawodną moc, która wzmacnia sieć i daje konsumentom większą kontrolę nad kosztami.

Magazynowanie energii staje się kluczowym narzędziem dla polskiego systemu elektroenergetycznego. Pomaga ono utrzymać stabilność sieci elektroenergetycznej poprzez szybkie dostarczanie lub pobieranie mocy w razie potrzeby oraz odciąża linie przesyłowe w godzinach szczytu. Magazynowanie wychwytuje również nadwyżki energii odnawialnej – na przykład, gdy elektrownie wiatrowe lub słoneczne produkują więcej, niż sieć może przyjąć – zamiast pozwalać jej się marnować (praktyka znana jako "curtailment" lub redukcja generacji).

Ta zmagazynowana energia może być następnie uwalniana w okresach szczytowego zapotrzebowania, pomagając uniknąć nagłych skoków cen. Dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw rezultatem są bardziej przewidywalne rachunki, mniej przerw w dostawach prądu i większy dostęp do niezawodnej, lokalnie wytwarzanej czystej energii.

Obecnie magazynowanie energii ma niewielki udział w polskim systemie energetycznym, z zaledwie 14 MW w sektorze elektroenergetycznym i 130 MW w innych gałęziach gospodarki. Jednak kraj kładzie podwaliny pod zwiększenie pojemności magazynowania, z już zakontraktowanym portfelem projektów o mocy 6 GW na najbliższe lata.

Wdrożenie tak dużego portfela projektów będzie zależało od ram regulacyjnych oraz od zdolności firm do przedstawiania rozwiązań i projektów, które pozwolą najlepiej wykorzystać potencjał magazynowania.

Magazynowanie energii jako dźwignia dla firm i gospodarki

Jedną z firm, która już teraz proponuje szereg rozwiązań promujących magazynowanie energii, jest EDP. Ten globalny lider energetyczny, obecny w Polsce od 2007 roku, koncentruje się na rozwoju czystej energii i posiada 32,7 GW mocy na świecie, z czego ponad 0,6 GW jest zainstalowane w Polsce.

EDP Energia Polska, część globalnego biznesu EDP Client Solutions z zakontraktowaną mocą 3 GW energii słonecznej, specjalizuje się w rozwiązaniach fotowoltaicznych (FV) dla biznesu, oferując elastyczne, szyte na miarę rozwiązania, aby sprostać specyficznym potrzebom różnych klientów.

Od początku swojej działalności do grudnia 2023 roku, EDP Energia Polska, wraz z Soon Energy i zielona-energia.com po ich akwizycji, zakontraktowała 270 MWp na polskim rynku, rozwijając kolejne projekty fotowoltaiczne. Uznając potrzebę optymalizacji wykorzystania energii odnawialnej, EDP konsekwentnie rozwija również projekty magazynowania energii. Dlatego na początku 2026 roku EDP w Polsce rozpoczęła uruchamianie swoich pierwszych hybrydowych instalacji magazynowania energii połączonych z panelami słonecznymi w obiektach klientów.

Rozwój magazynowania energii może znacząco zmniejszyć potrzebę eksploatacji elektrowni węglowych i gazowych w szczytowych godzinach wieczornych poprzez przesunięcie nadwyżek generacji z godzin dziennych na okresy wyższego zapotrzebowania.

Według danych Forum Energii, polskiego think tanku specjalizującego się w energetyce, do końca 2025 roku rekordowy poziom prawie 1,4 TWh zielonej energii nie został wykorzystany z powodu braku pojemności magazynowania energii. Dla porównania, redukcje generacji (curtailments) w 2024 roku wyniosły prawie 731 TWh. Jednak ta niewykorzystana energia mogła zostać zmagazynowana, a następnie uwolniona w okresach najwyższego zapotrzebowania, zwłaszcza wieczorami.

Krok w kierunku umożliwienia tego rozwiązania został już podjęty. W grudniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zatwierdził listę projektów magazynowania energii wybranych do współfinansowania. Łącznie 4,15 miliarda PLN z Funduszu Modernizacyjnego przeznaczono na wsparcie 183 projektów inwestycyjnych.

Model współpracy EDP

EDP zabezpieczyło kontrakty od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE, operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce) w ramach rynku mocy dla dwóch projektów o łącznej mocy 160 MW. „Te inwestycje są kluczowe dla świadczenia usług systemowych i arbitrażu cenowego. Umowa z Axpo jest jedną z pierwszych tego typu transakcji na polskim rynku. Działania te wzmacniają wieloletnią obecność EDP w kraju – w Polsce firma zrealizowała już ponad 1,5 GW wielkoskalowych projektów wiatrowych i słonecznych od momentu wejścia na rynek” – informuje firma.

Oczekuje się, że korzyści obejmować będą niższe ceny energii, umożliwiając wykorzystanie własnej zmagazynowanej energii zamiast kupowania droższej energii z sieci w godzinach szczytowego zapotrzebowania. Może również wzrosnąć niezależność energetyczna i odporność na wahania cen oraz potencjalne zakłócenia w dostawach.

Wreszcie, dzięki rynkowi mocy, jest to również źródło nowych przychodów. Oznacza to możliwość generowania dochodu poprzez świadczenie usług sieciowych dla operatora (np. regulacja mocy, rezerwy) oraz z arbitrażu cenowego (kupowanie energii po niższej cenie i sprzedawanie jej po wyższej cenie lub wykorzystywanie jej w godzinach szczytowego zapotrzebowania).

W tym kontekście, godnym uwagi przykładem jest inwestycja EDP Energia Polska we współpracy z PBI Group. W ramach tej współpracy, PBI Group otrzyma pierwszą instalację fotowoltaiczną EDP ze zintegrowanym magazynem energii w Polsce, która zostanie zainstalowana na terenie firmy. Projekt, realizowany na terenie dawnego obszaru górniczego, przekształca teren przemysłowy w hub czystej energii, pokazując, jak innowacje mogą napędzać zrównoważoną rewitalizację. Instalacja będzie miała moc 5,7 MWp, generując około 6 GWh odnawialnej energii rocznie. Projekt obejmuje również system magazynowania energii z baterii o pojemności 10 MWh, zaprojektowany w celu optymalizacji zużycia energii i zapewnienia elastyczności w okresach wysokiego zapotrzebowania.

„Poprzez magazynowanie nadwyżek energii, produkowanej w godzinach niskiego zapotrzebowania i wykorzystywanie jej, gdy zużycie wzrasta, firmy takie jak PBI Group mogą maksymalizować wykorzystanie energii odnawialnej. Pomaga to zmniejszyć zależność od sieci, ograniczyć narażenie na zmienność cen energii i obniżyć koszty poprzez unikanie taryf szczytowych” – podkreśla firma.

