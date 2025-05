Rosyjski gaz, ropa i atom znikną z Unii. Oto mapa drogowa REPowerEU

Komisja Europejska (KE) wydała specjalny komunikat w sprawie odejścia od surowców energetycznych z Rosji. W wydanym dziś (6 maja) oświadczeniu KE podkreśla, że Wspólnota „uniezależni się od rosyjskiej energii, zaprzestając importu rosyjskiego gazu i ropy naftowej oraz stopniowo wycofując się z rosyjskiej energii jądrowej, zapewniając jednocześnie stabilne dostawy energii i ceny w całej Unii. Przedstawiona dziś przez Komisję Europejską mapa drogowa REPowerEU otwiera drogę do zapewnienia całkowitej niezależności energetycznej UE od Rosji”.

KE przyznaje, że „w 2024 r. UE odnotowała ponowne zwiększenie importu rosyjskiego gazu”. Dlatego niezbędne są zdecydowane i bardziej skoordynowane działania, gdyż „nadmierne uzależnienie UE od importu energii z Rosji stanowi zagrożenie dla jej bezpieczeństwa”.

„Wojna na Ukrainie brutalnie obnażyła ryzyko szantażu, przymusu ekonomicznego i szoków cenowych. Dzięki REPowerEU zdywersyfikowaliśmy nasze dostawy energii i drastycznie zmniejszyliśmy dawną zależność Europy od rosyjskich paliw kopalnych. Nadszedł czas, aby Europa całkowicie zerwała więzi energetyczne z niepewnym dostawcą. A opłaty za energię, która trafia na nasz kontynent, nie powinny finansować wojny przeciwko Ukrainie. Jesteśmy to winni naszym obywatelom, naszym firmom i naszym odważnym ukraińskim przyjaciołom” - podkreśliła cytowana w komunikacie Ursula von der Leyen szefowa KE.

Mapa drogowa proponowana przez Komisję przewiduje, że „do roku 2025 światowe dostawy LNG będą gwałtownie rosły, podczas gdy popyt na gaz będzie się zmniejszał. Po pełnym wdrożeniu ram transformacji energetycznej i Planu działania na rzecz niedrogiej energii, oczekuje się, że Unia zastąpi do 100 mld m3 gazu ziemnego do 2030 r.. To oznacza spadek popytu o 40–50 mld m3 do 2027 r. Jednocześnie spodziewane jest, że zdolności LNG wzrosną o około 200 mld m3 do 2028 r., co stanowi pięciokrotność obecnego importu rosyjskiego gazu do UE”.

Każdy kraj Unii musi mieć własny plan

Kraje członkowskie zostaną poproszone, aby do końca roku przygotowały krajowe plany określających, w jaki sposób przyczynią się do stopniowego wycofywania importu rosyjskiego gazu, energii jądrowej i ropy naftowej.mJeśli chodzi o gaz, propozycje KE poprawią przejrzystość, monitorowanie i identyfikowanie rosyjskiego gazu na rynkach wspólnotowych.