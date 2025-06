Gaz w Europie tanieje, Węgrzy wdzięczni Rosji

Tymczasem rosyjscy eksperci obniżyli swoją prognozę dla ceny rosyjskiego gazu rurociągowego w Europie w 2025 r. Dziś dociera on jedynie do Turcji, Węgier i Słowacji. Eksperci obniżyli prognozę o 5,6 proc. do 303 dol. Do 2027 r. cena ma spaść do 264 dol., podała agencja RIA Nowosti.

W poniedziałek władze Węgier po raz kolejny podziękowały rosyjskiemu reżimowi za dostarczany gaz. Węgry mają go w tym roku kupić 7,5-8 mld metrów sześciennych, poprzez gazociąg Turecki Potok. Władze zapewniają, że to się Węgrom opłaca, ale na potwierdzenie tej tezy nie publikują żadnych informacji o cenie, jaką Budapeszt płaci Moskwie za gaz.

Gaz tanieje w Europie

W poniedziałek gaz na giełdach w Europie od rana tanieje. Stracił 1 proc. w stosunku do notowań z piątku i kosztował 425 dol. za tysiąc metrów sześciennych, wynika z danych londyńskiej giełdy ICE. Jeszcze w połowie lutego gaz na rynku spot w Europie był znacznie droższy – po raz pierwszy od dwóch lat ceny przekroczyły 630 dol. za tysiąc metrów sześciennych.

W ubiegłym roku średnia cena kontraktów terminowych na gaz na wolnym rynku Europy wyniosła 386,5 dol. i była o 16,3 proc. niższa niż rok wcześniej. Gdyby nie chaos wywołany działaniami nowego amerykańskiego prezydenta, gaz na Starym Kontynencie także w tym roku znacząco by taniał.