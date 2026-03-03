Pomimo to Cieśnina Ormuz pozostaje otwarta dla żeglugi cywilnej. Korespondentka Fox News Jennifer Griffin, powołując się na te dane, doniosła: „Iran nie patroluje cieśniny i nie ma jeszcze żadnych oznak zaminowywania cieśniny”.

Chińskie ostrzeżenie Teheran musi potraktować poważnie, bowiem reżim pozostaje w ogromnej zależności od Pekinu. Chiny kupują niemal całą irańską ropę objętą sankcjami.

– Osiemdziesiąt procent irańskiej ropy trafia do Chin. Zaminowanie Cieśniny Ormuz zaszkodziłoby Iranowi i jego kluczowemu sojusznikowi – podkreśla Jennifer Griffin.

Pomimo tak dużych zakupów w Iranie, chińskie rafinerie nie zależą od irańskiej ropy, bo popyt ogromnego Państwa Środka sprawia, że duże ilości ropy Chiny importują od innych producentów w Zatoce Perskiej. Całkowite zamknięcie katarskiej rafinerii gazu ziemnego Ras Laffan w poniedziałek, pierwsze od 30 lat, może zmusić Chiny do poszukiwania LNG u innych producentów.

Ile gazu pozostało w magazynach w Europie

Tymczasem w Europie nadeszła wiosna, co znacznie wspiera sytuację na rynku gazu. Według Gas Infrastructure Europe w Podziemnych Magazynach Gazu (PMG) na terenie Wspólnoty pozostało jeszcze 30 proc. zgromadzonych zapasów (stan na 2 marca). Większość krajów wybiera jeszcze niewielkie ilości, ale kilka, jak Polska, Czechy, Belgia, Francja i Dania – uzupełniają zapasy.

Najmniej gazu mają w PMG Holendrzy (niewiele ponad 10 proc.). W Polsce 50 proc. magazynów jest wypełnionych gazem, jednak biorąc pod uwagę ich niewielką pojemność starczy to na 7 proc. rocznego zapotrzebowania kraju. Zagrożenia jednak nie ma, bo stałe dostawy zapewnia Balic Pipe z Danii i własne wydobycie.