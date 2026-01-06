Reklama

Pogoda dołączyła do sankcji na Rosję. Gruby lód zatrzymuje transport LNG

Lód wokół objętych sankcjami rosyjskich zakładów Arctic LNG 2 stał się zbyt gruby dla większości gazowców. Rosja ma obecnie jedną jednostkę zdolną poruszać się w ponad 3-metowej grubości lodzie, a prognoza na najbliższe dni zwiastuje spadek temperatury do -30 st C. To skutkuje ograniczeniem produkcji i eksportu.

Publikacja: 06.01.2026 13:28

Gazowiec "Christophe De Margerie" na szlaku arktycznym

Foto: materiały prasowe

Foto: materiały prasowe

Iwona Trusewicz

W poniedziałek, 5 stycznia, gazowiec „Christophe De Margerie” zacumował w objętym sankcjami zakładzie Arctic LNG 2 koncernu Novatek i przygotowuje się do załadunku trzeciej od 20 grudnia 2025 r., partii gazu skroplonego, poinformowała agencja Bloomberg. To gaz dla Chin, które obecnie są jedynym klientem Arctic LNG 2 i kupują rosyjski gaz, łamiąc w ten sposób sankcje Unii Europejskiej i USA. Jak podkreśla Bloomberg, „Christophe De Margerie” jest obecnie jedynym gazowcem w rosyjskiej flocie cieni zdolnym do dostarczania rosyjskiego LNG przez cały rok.

Przybywa lodu w Oceanie Lodowatym

Ocieplenie klimatu objawia się w Arktyce szybszym zamarzaniem lodowatych wód. Zimą lód wokół zakładów Arctic LNG 2 ulokowanych na Półwyspie Gydańskim na brzegu Morza Karskiego staje się zbyt gruby dla konwencjonalnych gazowców. W zeszłym miesiącu jeden ze statków został zmuszony do przerwania załadunku paliwa z powodu nagromadzenia lodu. We wtorek 6 stycznia temperatura na lądzie sięgała w pobliżu zakładów Novateku  -20 st., a w najbliższych dwóch dniach spadnie do -30 st.

W takich warunkach transport na Oceanie Lodowatym mogą realizować tylko jednostki klasy lodowej Arc7, takie jak „Christophe De Margerie”. Gazowiec ten dostarczył dwa ostatnie ładunki do pływającego magazynu Saam w obwodzie murmańskim w Rosji. Paliwo z tego magazynu może być przeładowywane na konwencjonalne gazowce i dostarczane do Chin.

Wobec braku lodowych gazowców, przepełnienia magazynów, a także wczesnego nadejścia surowej zimy Novatek został zmuszony do znacznego ograniczenia produkcji gazu skroplonego. Obecnie zakłady Arctic LNG 2 wykorzystują jedynie 25 proc. swoich mocy. A mogą rocznie produkować do 18,5 mln ton rocznie.

Chińczycy chcą więcej LNG z Rosji

Do wojny Putina cała rosyjska flota lodowych gazowców była budowana za granicą, głównie w stoczniach Korei Płd. Sankcje zmusiły Rosjan do budowy gazowców w swoich stoczniach. W ciągu czterech lat udało się zbudować jeden. W zeszłym miesiącu pierwszy rosyjski gazowiec klasy lodowej „Aleksiej Kosygin” wyruszył w dziewiczy rejs z Dalekiego Wschodu przez Arktykę. Kreml zapowiada oddanie dwóch kolejnych w 2026 r.

Jednak jak wskazują rosyjscy eksperci, aby działać pełną parą, Arctic LNG 2 potrzebuje 15 gazowców klasy lodowej. Takimi dysponuje uruchomiony przed rosyjską wojną zakład Jamał LNG.

Od 2025 roku Chiny przyjęły 22 partie rosyjskiego LNG. Według Reutersa chińskie spółki państwowe China National Petroleum Corp (CNPC) i China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) posiadają po 10 proc. udziałów w projekcie Arctic LNG 2. Wszystkie dostawy dostarczono do terminalu Beihai LNG w południowo-zachodnim regionie Guangxi.

Źródło: rp.pl

