Aktualizacja: 16.09.2025 16:23 Publikacja: 16.09.2025 15:55
Foto: Adobe Stock
We wtorek w połowie handlowego dnia ceny hurtowe gazu w hubach Holandii i Wielkiej Brytanii spadają. Kontrakty terminowe na gaz na holenderskim hubie TTF potaniały o 0,47 proc. do 31,9 euro za megawatogodzinę. Cena gazu z jutrzejszym rozliczeniem na TTF spadła o 1,01 proc. do 31,5 euro za megawatogodzinę.
Kontrakt terminowy na gaz z dostawą w przyszłym miesiącu w Wielkiej Brytanii potaniał mocniej niż w Holandii – o 1,74 proc. A z jutrzejszym rozliczeniem o 0,64 proc. – informuje agencja Reutera na podstawie danych London Stock Exchange Group plc (LSEG).
Czytaj więcej
Z wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną był pożar, który z kolei był następstwem naruszenia waru...
„Oczekujemy, że ceny utrzymają się na stabilnym poziomie, przy czym »byczy« impuls z powodu słabego popytu na energię zostanie zrekompensowany stabilną podażą i niewygórowną premią za ryzyko” – ocenił Oleg Skrynnik, analityk LSEG.
Analitycy firmy Auxilione poinformowali, że w niektóre dni tego tygodnia spodziewana jest dość silna generacja wiatru, a temperatury będą powyżej normy sezonowej, co przekłada się na niższy popyt na prąd z konwencjonalnych źródeł.
Kolejna dobra wiadomość to poziom zapasów gazu na zimę. Według Gas Infrastructure Europe, unijne magazyny gazu są zapełnione w 80,6 proc. Zapełnione niemal pod korek są magazyny w Polsce (96,23 proc.). Jednak ich pojemność wystarcza jedynie na 14 proc. rocznego zapotrzebowania Polski. Resztę zapewnia gazociąg Baltic Pipe z Danii i własne wydobycie. Ponad 90 proc. gazu jest też w magazynach belgijskich, czeskich i włoskich.
Największe magazyny w Unii – niemieckie – mają jeszcze wolne 25 proc. Niemcy zapełniły swoje magazyny gazu ziemnego do poziomu, który spełni minimalne wymogi Unii Europejskiej do 1 listopada, ale krajowa grupa niemieckich operatorów INES zapowiada, że planuje uważnie monitorować bezpieczeństwo dostaw, ponieważ nadal istnieją zagrożenia, informuje Reuters.
Czytaj więcej
Węgry, których prorosyjski rząd wspiera wojnę Putina swoimi zakupami gazu, będą importować surowi...
Po wypełnieniu 75 proc. pojemności magazynowej, prawny wymóg osiągnięcia 81 proc. do 1 listopada powinien zostać spełniony, ogłosiła we wtorek INES. Co niepokoi operatorów niemieckich? W tym samym okresie w zeszłym roku poziom zapełnienia magazynów przekroczył w Niemczech już 95 proc.
„Ten poziom (75 proc.) zazwyczaj zapewnia bezpieczne dostawy gazu (w sezonie zimowym), jeśli temperatury są normalne dla tego okresu lub powyżej normy” – tłumaczy INES, dodając, że szczególnie mroźna zima stanowiłaby zagrożenie.
Zimowy sezon gazowy na rynku hurtowym Europy trwa od 1 października do końca marca 2026 r. UE i jej państwa członkowskie ustanowiły zasady dotyczące zapełniania magazynów, aby zapewnić bufor bezpieczeństwa po tym, jak Rosja odcięła dostawy, próbując szantażować Wspólnotę w sprawie gazociągu Nord Stream 2
Do Unii wciąż dociera rosyjski LNG (Belgia, Francja, Holandia) i gaz z rurociągu (Węgry i Słowacja). Bruksela podjęła już decyzję o stopniowym wycofaniu całego pozostałego importu z Rosji do 2027 r. Rosyjski surowiec zastąpi m.in. amerykański LNG, który już jest najchętniej kupowany przez unijne kraje.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
We wtorek w połowie handlowego dnia ceny hurtowe gazu w hubach Holandii i Wielkiej Brytanii spadają. Kontrakty terminowe na gaz na holenderskim hubie TTF potaniały o 0,47 proc. do 31,9 euro za megawatogodzinę. Cena gazu z jutrzejszym rozliczeniem na TTF spadła o 1,01 proc. do 31,5 euro za megawatogodzinę.
Z wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną był pożar, który z kolei był następstwem naruszenia warunków bezpieczeń...
Węgry, których prorosyjski rząd wspiera wojnę Putina swoimi zakupami gazu, będą importować surowiec także od zac...
Gazociąg, na którym bardzo zależy Kremlowi pozostaje niewiadomą. Wprawdzie Gazprom ogłosił, że Siła Syberii 2 po...
Gaz ziemny jest nie tylko źródłem ciepła dla gospodarstw domowych czy energii płynącej z elektrowni, ale też waż...
Włoscy karabinierzy nocą w prowincji Rimini aresztowali obywatela Ukrainy, którego niemiecka prokuratura podejrz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas