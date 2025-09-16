We wtorek w połowie handlowego dnia ceny hurtowe gazu w hubach Holandii i Wielkiej Brytanii spadają. Kontrakty terminowe na gaz na holenderskim hubie TTF potaniały o 0,47 proc. do 31,9 euro za megawatogodzinę. Cena gazu z jutrzejszym rozliczeniem na TTF spadła o 1,01 proc. do 31,5 euro za megawatogodzinę.

Jak zrekompensować byczy trend na rynku gazu w Europie

Kontrakt terminowy na gaz z dostawą w przyszłym miesiącu w Wielkiej Brytanii potaniał mocniej niż w Holandii – o 1,74 proc. A z jutrzejszym rozliczeniem o 0,64 proc. – informuje agencja Reutera na podstawie danych London Stock Exchange Group plc (LSEG).

„Oczekujemy, że ceny utrzymają się na stabilnym poziomie, przy czym »byczy« impuls z powodu słabego popytu na energię zostanie zrekompensowany stabilną podażą i niewygórowną premią za ryzyko” – ocenił Oleg Skrynnik, analityk LSEG.

Analitycy firmy Auxilione poinformowali, że w niektóre dni tego tygodnia spodziewana jest dość silna generacja wiatru, a temperatury będą powyżej normy sezonowej, co przekłada się na niższy popyt na prąd z konwencjonalnych źródeł.