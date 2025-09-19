Aktualizacja: 19.09.2025 15:54 Publikacja: 19.09.2025 13:51
Foto: Bloomberg
Zapis o wprowadzeniu zakazu znajdzie się w 19. pakiecie sankcji wobec Moskwy, poinformowały w piątek agencję Reuters źródła unijne. Dziś 19 września Komisja przedstawi proponowany pakiet.
Oczekuje się, że nowe ograniczenia dotkną również większą część rosyjskiej floty cieni, kryptowaluty, banki rosyjskie i z postsowieckich republik Azji Środkowej, chińskie rafinerie, a także strefy ekonomiczne. Te ostatnie – dotąd pomijane w pakietach unijnych, tworzą lukę celną wykorzystywaną przez Moskwę do importu towarów podwójnego zastosowania (cywilno-wojskowego) na potrzeby rosyjskiej wojny.
Jedno ze źródeł podało Reutersowi, że przyspieszenie zakazu LNG stało się priorytetem po wtorkowej rozmowie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
UE zaproponowała stopniowe wycofywanie LNG w innych aktach prawnych do 1 stycznia 2028 r., ale Trump wielokrotnie wzywał Wspólnotę do szybszego zakończenia zakupów energii od Rosji, zanim sam podejmie dalsze kroki w celu wywarcia presji na Moskwę.
Największym przeciwnikiem zakończenia zakupów rosyjskiego gazu są Węgry. Korzystają one jednak głównie z surowca dostarczanego gazociągiem Turecki Potok.
Pomimo wystarczająco długiego czasu na poszukanie nowych dostawców, węgierski prorosyjski rząd jedynie lamentuje, że nie ma dostępu do morza, więc LNG np. z USA jest dla Węgier nieosiągalny.
Jest osiągalny dla Czech, Austrii czy Szwajcarii, które też dostępu do morza nie mają? Jak? O to Budapeszt nie pyta i nie konsultuje się z innymi krajami, by skorzystać z ich doświadczeń.
