Jest data zakazu LNG z Rosji. Viktor Orbán się nie ucieszy

Komisja Europejska chce wprowadzenia zakazu importu rosyjskiego LNG najpóźniej do 1 stycznia 2027 r. To rok wcześniej niż wcześniej planowano.

Publikacja: 19.09.2025 13:51

Jest data zakazu LNG z Rosji. Viktor Orbán się nie ucieszy

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Zapis o wprowadzeniu zakazu znajdzie się w 19. pakiecie sankcji wobec Moskwy, poinformowały w piątek agencję Reuters źródła unijne. Dziś 19 września Komisja przedstawi proponowany pakiet.

Co w 19. pakiecie sankcji UE?

Oczekuje się, że nowe ograniczenia dotkną również większą część rosyjskiej floty cieni, kryptowaluty, banki rosyjskie i z postsowieckich republik Azji Środkowej, chińskie rafinerie, a także strefy ekonomiczne. Te ostatnie – dotąd pomijane w pakietach unijnych, tworzą lukę celną wykorzystywaną przez Moskwę do importu towarów podwójnego zastosowania (cywilno-wojskowego) na potrzeby rosyjskiej wojny.

Czytaj więcej

Viktor Orbán, premier Węgier, na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli
Finanse
UE wesprze Ukrainę bez zgody Węgier. Rusza pożyczka z rosyjskich aktywów

Jedno ze źródeł podało Reutersowi, że przyspieszenie zakazu LNG stało się priorytetem po wtorkowej rozmowie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

UE zaproponowała stopniowe wycofywanie LNG w innych aktach prawnych do 1 stycznia 2028 r., ale Trump wielokrotnie wzywał Wspólnotę do szybszego zakończenia zakupów energii od Rosji, zanim sam podejmie dalsze kroki w celu wywarcia presji na Moskwę.

Budapeszt ma problem z gazem

Największym przeciwnikiem zakończenia zakupów rosyjskiego gazu są Węgry. Korzystają one jednak głównie z surowca dostarczanego gazociągiem Turecki Potok.

Czytaj więcej

Victor Orban, premier Węgier
Gaz
Zła wiadomość dla Viktora Orbána. Rosyjski gaz może szybciej zniknąć z Unii

Pomimo wystarczająco długiego czasu na poszukanie nowych dostawców, węgierski prorosyjski rząd jedynie lamentuje, że nie ma dostępu do morza, więc LNG np. z USA jest dla Węgier nieosiągalny.

Jest osiągalny dla Czech, Austrii czy Szwajcarii, które też dostępu do morza nie mają? Jak? O to Budapeszt nie pyta i nie konsultuje się z innymi krajami, by skorzystać z ich doświadczeń.

Źródło: rp.pl

