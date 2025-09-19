Zapis o wprowadzeniu zakazu znajdzie się w 19. pakiecie sankcji wobec Moskwy, poinformowały w piątek agencję Reuters źródła unijne. Dziś 19 września Komisja przedstawi proponowany pakiet.

Co w 19. pakiecie sankcji UE?

Oczekuje się, że nowe ograniczenia dotkną również większą część rosyjskiej floty cieni, kryptowaluty, banki rosyjskie i z postsowieckich republik Azji Środkowej, chińskie rafinerie, a także strefy ekonomiczne. Te ostatnie – dotąd pomijane w pakietach unijnych, tworzą lukę celną wykorzystywaną przez Moskwę do importu towarów podwójnego zastosowania (cywilno-wojskowego) na potrzeby rosyjskiej wojny.

Jedno ze źródeł podało Reutersowi, że przyspieszenie zakazu LNG stało się priorytetem po wtorkowej rozmowie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

UE zaproponowała stopniowe wycofywanie LNG w innych aktach prawnych do 1 stycznia 2028 r., ale Trump wielokrotnie wzywał Wspólnotę do szybszego zakończenia zakupów energii od Rosji, zanim sam podejmie dalsze kroki w celu wywarcia presji na Moskwę.