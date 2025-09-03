Tankowiec „Unity”, pływający pod banderą Lesotho i należący do kremlowskiej floty cieni, został zatrzymany w porcie w Murmańsku. Stało się to po interwencji Rosyjskiego Związku Marynarzy, który zgłosił, że załoga jednostki od kilku miesięcy nie dostaje wynagrodzenia. Na starym tankowcu nie działa też łączność satelitarna, a w dokumentacji są poważne naruszenia. Inspekcja portowa odmówiła wypuszczenia „Unity” z portu do czasu usunięcia nieprawidłowości i uregulowania zobowiązań. 13 sierpnia łączna kwota zadłużenia wobec 20 marynarzy wynosiła 4,9 mln rubli i 28,5 tys. dol.

Reklama Reklama

Ukryci właściciele floty cieni

Jak wszystkie tankowce floty cieni, także w tym przypadku armatorzy i firmy rekrutujące załogi starają się jak najmocniej utrudnić dotarcie do końcowych właścicieli. Marynarze poinformowali związek (komunikat na stronie organizacji), że część załogi pracuje na podstawie umów z firmą Argo Tanker Group LLC, która nie jest armatorem, a druga część pracuje dla firmy FMTC ShipCharter LLC.

Ponadto niektóre umowy zawierają odniesienia do układu zbiorowego z Rosyjskim Związkiem Marynarzy, który w rzeczywistości nie został zawarty. Do sierpnia 2025 roku tankowiec pływał pod banderą Gambii. Z powodu zmiany rejestracji na Lesotho marynarze obawiają się, że ich umowy straciły ważność i nie będą mogli ubiegać się o zwrot zaległych wynagrodzeń w ramach ubezpieczenia wzajemnego (P&I), jeśli armator nie będzie w stanie spłacić zaległości płacowych.

Biuro Agro Tanker Group znajduje się w Moskwie, a samo w sobie należy do firmy ATG Holding JSC i zajmuje się sprzedażą paliw, wynika z rosyjskich danych rejestrowych, do których dotarł „The Moscow Times”. Od stycznia firma jest objęta sankcjami USA. Tankowiec „Unity” przewozi rosyjską ropę po cenie przekraczającej ustalony pułap, a więc łamiąc sankcje. W 2025 roku jednostka została objęta sankcjami Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Australii, Kanady i Szwajcarii, jako wchodząca w skład rosyjskiej floty cieni.