W ramach 20. rundy sankcji wobec Rosji, Unia Europejska umieściła na czarnej liście kilku handlarzy ropą z Azerbejdżanu, ale to Pakistańczyk Murtaza Ali Lakhani jest najcenniejszą „zdobyczą”. Według UE, Lakhani, pochodzący z Karaczi założyciel firmy handlowej Mercantile & Maritime Group, jest twórcą sieci firm dostarczających rosyjską ropę na cały świat i stanowi „znaczące źródło dochodów” dla rosyjskiego reżimu.

Z Rosnieftem pod rękę

Od agresji Rosji na Ukrainę, wychowany w Wielkiej Brytanii i Kanadzie (ma obywatelstwa obu tych krajów) 63-letni Lakhani odgrywa kluczową rolę w globalnych operacjach handlowych Rosnieftu.

„Poprzez swoje firmy ułatwia on dostawy i eksport rosyjskiej ropy, w szczególności z rosyjskiej państwowej spółki naftowej Rosnieft (...). W szczególności Murtaza Lakhani kontroluje statki transportujące ropę naftową lub produkty naftowe pochodzące z Rosji lub eksportowane z Rosji, jednocześnie angażując się w nielegalne i ryzykowne praktyki żeglugowe” – cytuje dokument UE agencja Bloomberg.

Lakhani jest uważany za weterana handlu ropą naftową objętą sankcjami, uchodzi za biegłego w poruszaniu się po najbardziej skomplikowanych jurysdykcjach. Szybko awansował na szczyty w handlu ropą kilkadziesiąt lat temu, po wojnie w Zatoce Perskiej, dzięki ryzykownym inwestycjom w umowy z Irakiem.