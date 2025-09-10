O nowej długoterminowej umowie poinformował we wtorek Péter Szijjártó, minister spraw zagranicznych Węgier.

„Będzie to nasza najdłuższa umowa na zakup gazu z Zachodu. Węgry zawsze podejmowały poważne wysiłki na rzecz dywersyfikacji, a im więcej gazu kupimy z większej liczby tras, tym lepiej” – napisał Szijjártó na swoim profilu na Facebooku.

Shell dostarczy gaz na Węgry

Według agencji Bloomberg, Węgry podpisały umowę na zakup 2 mld metrów sześciennych gazu rocznie z niderlandzko-brytyjskim koncernem Shell. Dostawy rozpoczną się w 2026 roku, a sama umowa została zawarta na 10 lat. Gaz będzie dostarczany przez Czechy i Niemcy. Na razie żadna ze stron oficjalnie tego nie potwierdziła.

Pomimo deklaracji szefa węgierskiego MSZ, „The Moscow Times” przypomina, że rosyjski Gazprom był, jest i będzie największym dostawcą gazu na Węgry. Budapeszt podpisał kontrakt z Gazpromem na 4,5 mld metrów sześciennych rocznie, który obowiązuje do 2036 roku.