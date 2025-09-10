W środę, 10 września, rano doszło do potężnych eksplozji na terenie terminalu LPG Baltoji Vokė w Wilnie. Pożar wybuchł w kilku cysternach kolejowych załadowanych skroplonym gazem petrochemicznym (LPG). O sprawie poinformowała agencja Associated Press. Według informacji litewskiej policji, wagony należały do Orlenu.

Straż pożarna podała, że w wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna. Eksplozje były słyszane z daleka, a nad Wilnem widoczne były słupy dymu. Mieszkańcom zalecono pozostanie w domach.

Wybuch cystern kolejowych z LNG Orlenu. Badane są przyczyny eksplozji

Przyczyny wybuchu wciąż są analizowane. Minister spraw wewnętrznych Vladislavas Kondratovičius przekazał dziennikarzom, że według wstępnych informacji „pożar został najprawdopodobniej spowodowany naruszeniem zasad bezpieczeństwa pracy, ale wszystkie wersje są badane”.

Orlen potwierdził już, że doszło do zdarzenia. Jak podał polski gigant paliwowy w oświadczeniu, cysterny przewoziły LPG z rafinerii litewskiego oddziału Orlenu do terminalu LPG w Białej Wace położonej 11 km od Wilna. Najpierw w wagonach miało dojść do pożaru, a następnie do silnego wybuchu.