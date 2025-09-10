Reklama

Eksplodowały wagony Orlenu z LNG w Wilnie. Jedna osoba jest ranna

W środę na przedmieściach Wilna wybuchły cysterny kolejowe przewożące LNG. Jak podała litewska policja, wagony należały do Orlenu.

Publikacja: 10.09.2025 13:24

Eksplodowały wagony Orlenu z LNG w Wilnie. Jedna osoba jest ranna

Foto: energia.rp.pl

Alicja Podskoczy

W środę, 10 września, rano doszło do potężnych eksplozji na terenie terminalu LPG Baltoji Vokė w Wilnie. Pożar wybuchł w kilku cysternach kolejowych załadowanych skroplonym gazem petrochemicznym (LPG). O sprawie poinformowała agencja Associated Press. Według informacji litewskiej policji, wagony należały do Orlenu.

Straż pożarna podała, że w wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna. Eksplozje były słyszane z daleka, a nad Wilnem widoczne były słupy dymu. Mieszkańcom zalecono pozostanie w domach.

Wybuch cystern kolejowych z LNG Orlenu. Badane są przyczyny eksplozji

Przyczyny wybuchu wciąż są analizowane. Minister spraw wewnętrznych Vladislavas Kondratovičius przekazał dziennikarzom, że według wstępnych informacji „pożar został najprawdopodobniej spowodowany naruszeniem zasad bezpieczeństwa pracy, ale wszystkie wersje są badane”.

Orlen potwierdził już, że doszło do zdarzenia. Jak podał polski gigant paliwowy w oświadczeniu, cysterny przewoziły LPG z rafinerii litewskiego oddziału Orlenu do terminalu LPG w Białej Wace położonej 11 km od Wilna. Najpierw w wagonach miało dojść do pożaru, a następnie do silnego wybuchu.

Orlen zaznaczył jednocześnie, że terminal nie jest własnością jego litewskiego oddziału. Operację logistyczną realizował zewnętrzny wykonawca, w związku z czym firma współpracuje z władzami w celu zbadania przyczyny. „Na tym etapie nie ma podejrzeń, że było to wynikiem celowych działań” – dodał rzecznik Orlenu Mateusz Witczyński we wpisie na portalu X.

Grupa Orlen jest największym koncernem multienergetycznym w Europie Środkowo-Wschodniej, a także największą firmą w Polsce. W drugim kwartale 2025 roku koncern wypracował 60,66 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznaczało spadek o 12,7 proc. w ujęciu rok do roku. Mimo to spółce udało się poprawić zyski. Kluczowy wskaźnik, czyli EBITDA LIFO wyniósł 9,2 mld zł i tym samym zwyżkował o 85,5 proc. Jeszcze bardziej, bo do 1,61 mld zł z 26 mln zł wzrósł zysk netto. Najwięcej Orlen zarobił na wydobyciu ropy i gazu, a następnie na działalności energetycznej, rafineryjnej i detalicznej. Dużo również inwestował. Koncern posiada łącznie siedem rafinerii ropy naftowej w Europie, które znajdują się w Polsce (Płock), Czechach (Litvinov i Kralupy) oraz na Litwie (Możejki).

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Litwa Firmy LNG Orlen SA

