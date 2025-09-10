Aktualizacja: 10.09.2025 13:47 Publikacja: 10.09.2025 13:24
Foto: energia.rp.pl
W środę, 10 września, rano doszło do potężnych eksplozji na terenie terminalu LPG Baltoji Vokė w Wilnie. Pożar wybuchł w kilku cysternach kolejowych załadowanych skroplonym gazem petrochemicznym (LPG). O sprawie poinformowała agencja Associated Press. Według informacji litewskiej policji, wagony należały do Orlenu.
Czytaj więcej
Największe wydatki dotyczą EC Siekierki. Do II połowy 2029 r. ma tam powstać kotłownia gazowa, a...
Straż pożarna podała, że w wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna. Eksplozje były słyszane z daleka, a nad Wilnem widoczne były słupy dymu. Mieszkańcom zalecono pozostanie w domach.
Przyczyny wybuchu wciąż są analizowane. Minister spraw wewnętrznych Vladislavas Kondratovičius przekazał dziennikarzom, że według wstępnych informacji „pożar został najprawdopodobniej spowodowany naruszeniem zasad bezpieczeństwa pracy, ale wszystkie wersje są badane”.
Orlen potwierdził już, że doszło do zdarzenia. Jak podał polski gigant paliwowy w oświadczeniu, cysterny przewoziły LPG z rafinerii litewskiego oddziału Orlenu do terminalu LPG w Białej Wace położonej 11 km od Wilna. Najpierw w wagonach miało dojść do pożaru, a następnie do silnego wybuchu.
Czytaj więcej
Magdalena Bartoś pożegnała się ze stanowiskiem wiceprezesa ds. finansowych, a Artur Osuchowski z...
Orlen zaznaczył jednocześnie, że terminal nie jest własnością jego litewskiego oddziału. Operację logistyczną realizował zewnętrzny wykonawca, w związku z czym firma współpracuje z władzami w celu zbadania przyczyny. „Na tym etapie nie ma podejrzeń, że było to wynikiem celowych działań” – dodał rzecznik Orlenu Mateusz Witczyński we wpisie na portalu X.
Grupa Orlen jest największym koncernem multienergetycznym w Europie Środkowo-Wschodniej, a także największą firmą w Polsce. W drugim kwartale 2025 roku koncern wypracował 60,66 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznaczało spadek o 12,7 proc. w ujęciu rok do roku. Mimo to spółce udało się poprawić zyski. Kluczowy wskaźnik, czyli EBITDA LIFO wyniósł 9,2 mld zł i tym samym zwyżkował o 85,5 proc. Jeszcze bardziej, bo do 1,61 mld zł z 26 mln zł wzrósł zysk netto. Najwięcej Orlen zarobił na wydobyciu ropy i gazu, a następnie na działalności energetycznej, rafineryjnej i detalicznej. Dużo również inwestował. Koncern posiada łącznie siedem rafinerii ropy naftowej w Europie, które znajdują się w Polsce (Płock), Czechach (Litvinov i Kralupy) oraz na Litwie (Możejki).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W środę, 10 września, rano doszło do potężnych eksplozji na terenie terminalu LPG Baltoji Vokė w Wilnie. Pożar wybuchł w kilku cysternach kolejowych załadowanych skroplonym gazem petrochemicznym (LPG). O sprawie poinformowała agencja Associated Press. Według informacji litewskiej policji, wagony należały do Orlenu.
Straż pożarna podała, że w wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna. Eksplozje były słyszane z daleka, a nad Wilnem widoczne były słupy dymu. Mieszkańcom zalecono pozostanie w domach.
Węgry, których prorosyjski rząd wspiera wojnę Putina swoimi zakupami gazu, będą importować surowiec także od zac...
Gazociąg, na którym bardzo zależy Kremlowi pozostaje niewiadomą. Wprawdzie Gazprom ogłosił, że Siła Syberii 2 po...
Gaz ziemny jest nie tylko źródłem ciepła dla gospodarstw domowych czy energii płynącej z elektrowni, ale też waż...
Włoscy karabinierzy nocą w prowincji Rimini aresztowali obywatela Ukrainy, którego niemiecka prokuratura podejrz...
Brytyjsko–holenderski Shell przegrał sądową batalię w sporze z amerykańskim koncernem LNG Venture Global. Shell...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas