Chiny wysyłają gaz do Europy

Niski popyt na gaz w Chinach, których gospodarka zwalnia i aktywnie przechodzi na odnawialne źródła energii, również przyczynia się do spadku cen w Europie. Od początku roku Chiny nie kupiły żadnego LNG od USA. Powodem jest polityka Donalda Trumpa, rosnąca krajowa produkcja i spory taryfowowe z głównym partnerem handlowym – USA. Chińskie firmy w ramach długoterminowych kontraktów przekierowują więc dostawy do Europy, gdzie skutkuje to nadwyżką surowca i spadkiem cen.

W środku sezonu magazynowania gazu, to dobra wiadomość dla operatorów skupujących surowiec pod potrzeby najbliższej zimy. Obiekty magazynowe Unii Europejskiej są wypełnione w 57,6 proc. (w Polsce - 61,26 proc.). Dla Unii jest to wartość niższa od średniej z ostatnich pięciu lat (ponad 60 proc.), ale jak zauważa agencja Bloomberg, obecnie do Europy płynie więcej LNG niż zwykle o tej porze roku. Dlatego kontrakty terminowe z dostawą na grudzień zakończyły tydzień na poziomie niewiele wyższym od ceny najbliższego kontraktu – 35,84 euro/MWh. A wszystko to pod nieobecność rosyjskiego gazu w rurociągach unijnych.