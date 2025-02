Zgodnie z ustawą moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki - wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, polegającego na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz zobowiązaniu do faktycznej dostawy mocy w okresie zagrożenia - są za to wynagradzane. Rynek mocy działa od początku 2021 r. W celu pokrycia jego kosztów odbiorcy energii elektrycznej ponoszą dodatkowe opłaty.

Więcej czasu dla biznesu

Ustawa zawiera też przepisy niezwiązane z rynkiem mocy. Jest paragraf, przedłużający do 30 czerwca 2025 r. termin składania przez przedsiębiorców oświadczeń o skorzystaniu w 2024 r. w ramach pomocy de minimis z dopłat do rachunków za energię elektryczną. Pierwotny termin był wyznaczony na 28 lutego br. MKiŚ tłumaczy nam, że jeśli przedsiębiorca nie zdąży złożyć deklaracji do 28 lutego, to nowa ustawa (która musi być jeszcze podpisana przez prezydenta) pozwoli, aby bez konsekwencji mógł to zrobić do końca czerwca. Jak wynika z informacji uzyskanych od spółek elektroenergetycznych na początek lutego, ledwie kilkanaście procent firm, które skorzystały z mrożenia cen, złożyły taką deklarację.

W trakcie prac sejmowych dodana została poprawka, zwiększającą z 350 mln zł do 1,2 mld limit wsparcia z budżetu w mechanizmie ustawowego ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców ciepła systemowego. Przy czym, gdy wypłaty przekroczą 75 proc. podniesionej kwoty, kolejne wypłacane wyrównania będą pomniejszane proporcjonalnie, aby łączna wysokość wypłaconych wyrównaniu była równa limitowi.