Wydobycie gazu ziemnego to coraz większe zyski

Czytaj więcej Gaz Gazprom nie ma pieniędzy. Chce podwyżki cen gazu dla Rosjan Regulowane ceny gazu w Rosji nie podobają się szefom Gazpromu. Wojna Putina pozbawiła koncern najtłustszych rynków. Gazprom ma straty, ogromne długi, zwalnia pracowników. Swoje problemy kierownictwo Gazpromu chce więc przerzucić na wszystkich Rosjan. Domaga się od Kremla trzykrotnej podwyżki cen gazu na rynku krajowym.

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, analitycy (co do zasady) uważają, że w IV kwartale ubiegłego roku płocki koncern istotnie nie tylko zwiększył zyski z wydobycia, ale i było ono najbardziej dochodowym biznesem z sześciu wyodrębnionych w grupie. Końcówka ubiegłego roku pod względem zarobku prawdopodobnie była też najlepszym kwartałem od kilku lat. Stało się to możliwe również ze względu na zlikwidowaną w Polsce 1 lipca 2024 r. daniną od wydobycia gazu. Tylko w I półroczu ubiegłego roku koncern zapłacił ponad 15 mld zł tzw. podatku gazowego, który obciążył jego wyniki z działalności wydobywczej.

W Polsce Orlen założył 4 mld m sześc. rocznie wydobycia, mimo że od dawna na takim poziomie nie jest ono realizowane. W ubiegłym roku było to 3,7 mld m sześc. W tym ma być podobnie. Co więcej, ze względu na niewystarczającą liczbę nowych odkryć i zagospodarowywania już odkrytych złóż oraz wyczerpywanie się dotychczas eksploatowanych, wydobycie nad Wisłą powoli, ale systematycznie spada. Orlen nie podał, jak ten trend chce odwrócić. W strategii mówi jedynie ogólnikowo o budowie i rozwoju zrównoważonego i zintegrowanego portfela projektów lądowych i morskich oraz corocznej weryfikacji celu i perspektyw krajowego sektora wydobywczego.

Wydobycie ropy i gazu powoli zwiększa grupa MOL. W III kwartale średnia dzienna produkcja wynosiła w koncernie 96,1 tys. boe. Tym samym w ujęciu rok do roku wzrosło o 10,6 proc., a kwartał do kwartału o 4,3 proc. Poprawa była przede wszystkim efektem gwałtownego wzrostu produkcji gazu w Kazachstanie i działań optymalizujących produkcję na Węgrzech. W efekcie, w związku z utrzymującym się od początku ubiegłego roku wydobyciem powyżej 93 mln boe dziennie, roczna prognoza została podniesiona do 92–94 mln boe. Z ostatnich danych można też wyczytać, że węgierski koncern w biznesie wydobywczym wypracował w III kwartale 278,5 mln USD EBITDA. Tym samym wzrosła rok do roku o 42,6 proc.

MOL zdecydowanie najwięcej węglowodorów wydobywa na Węgrzech (około jednej trzeciej całego wydobycia w III kwartale) i w Chorwacji (jedna czwarta produkcji). Duże znaczenie odgrywają również złoża eksploatowane w Azerbejdżanie, Rosji, Iraku i Pakistanie. W strukturze wydobycia MOL nieco więcej stanowi ropa niż gaz.

Dalszy rozwój biznesu wydobywczego grupy może w dużym stopniu zależeć od współpracy z kazachskim koncernem paliwowym KazMunayGas. Pod koniec ubiegłego roku firmy podpisały umowę o współpracy w zakresie rozwoju sektorów naftowego, gazowego i petrochemicznego. To rozwinięcie wcześniejszej działalności obu podmiotów w Kazachstanie, gdzie wraz z chińską firmą Sinopec zainwestowały w złoże Rozhkovskoye.