Koniec nagradzania przez Kreml tańszym gazem za współpracę

Zakończenie tranzytu będzie miało negatywne konsekwencje przede wszystkim dla Rosji – pozbawi ją ok. 5 mld dol. wpływów rocznie. Dodatkowo, jak w komentarzu dla newsweek.com zauważa Georg Zachmann, ekspert think tanku Bruegel, decyzja Kijowa oznacza koniec tworzenia podziałów przez Rosję i wybierania sobie przez nią partnerów w UE, których nagradza tańszym surowcem. Dlatego tak ważne jest, żeby tranzyt nie został przywrócony. Co więcej, uważa Zachmann, UE powinna opodatkować rosyjski surowiec, aby ci, którzy ciągle go sprowadzają innymi drogami, mieliby motywację do szukania alternatywnych dostaw.

Obawy o podaż surowca pojawiły się, bo magazyny gazu w UE są wypełnione w 70 proc., podczas gdy rok temu w 85 proc. KE przekonuje jednak, że przyczyny są tymczasowe. – Przeprowadzono prace konserwacyjne w norweskich zakładach produkcyjnych oraz zamknięto zakład Hammerfest LNG, który powinien zostać uruchomiony do końca tego tygodnia. Był okres niskich temperatur, a także kwestia remontu w niemieckim magazynie – tłumaczyła rzeczniczka.

Europa nie zamarznie

Eksperci wskazują, że choć europejskim domom nie grozi chłód, szkołom odwołanie lekcji, a fabrykom przestoje w produkcji, to jednak zakończenie tranzytu przez Ukrainę jest kolejnym szokiem, choć małym, dla unijnego rynku energetycznego, który może przełożyć się na wyższe ceny energii w niektórych państwach. Już teraz cena gazu jest cztery razy wyższa niż w USA, co nie tylko drenuje portfele Europejczyków, ale też tworzy koszty dla budżetów państw UE, które chcą łagodzić obywatelom szoki cenowe. Przede wszystkim jednak wysokie ceny energii osłabiają konkurencyjność europejskiego przemysłu.

To wszystko cena, którą trzeba było zapłacić za uniezależnienie się od Rosji po jej pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Przed lutym 2022 r. ponad 40 proc. importu gazu do UE pochodziło z Rosji, obecnie to ok. 10 proc. UE nie zrezygnowała zupełnie z rosyjskiego surowca, bo dla wielu krajów byłoby to nie do przyjęcia. Ale znacząco zmniejszyła jego import, początkowo zresztą nie całkiem ze swojej woli. Bo najpierw Rosja sama zaczęła ograniczać przesył i tym samym przestraszyła UE, zachęcając ją do szukania alternatywy.