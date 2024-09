Ile gazu w magazynach mają obecnie kraje UE?

W niektórych krajach jest to jednak dużo więcej. W Austrii w magazynach jest tyle gazu, że starczy na 103 proc. rocznego zapotrzebowania, a na Łotwie na blisko 200 proc. rocznego popytu. Łotewskie magazyny gromadzą gaz nie tylko na potrzeby Łotwy, ale też Litwy i Estonii. Węgierskie i słowackie magazyny mają już surowca ma blisko 60 proc. rocznego popytu, a czeskie - na połowę.

W polskich magazynach wolne pozostało 2,4 proc. miejsca, ale starczy to na niecałe 18 proc. zapotrzebowania kraju na gaz. Resztę zapewnia gazociąg Baltic Pipe, import LNG i własne wydobycie. W największych podziemnych zbiornikach gazu – ukraińskich – zajęta jest jedna czwarta pojemności. Magazyny mogą pomieścić do 31 mld m3 surowca. To co zawierają teraz starczy na blisko 30 proc. potrzeb rocznych Ukrainy.



„Wierzymy, że skupienie się na zapełnieniu magazynów i zabezpieczeniu dostaw LNG na zimę utrzyma europejskie ceny gazu na stabilnym poziomie 36-39 euro za megawatogodzinę” – uważają analitycy amerykańskiego banku.