Spadły taryfy na gaz ziemny. Ale na tym nie skorzystamy. Dlaczego?

Nadzór nakazuje cięcia

„URE na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i podejmuje działania w reakcji na zmieniające się warunki. W związku ze spadkiem cen gazu na rynku hurtowym podjąłem decyzję o wezwaniu czternastu przedsiębiorców do obniżenia cen gazu w taryfach” – mówi cytowany w komunikacie prasowym, Rafał Gawin, prezes URE. Dodaje, że takie wezwania zostały skierowane do wszystkich przedsiębiorstw, które sprzedają gaz do odbiorców objętych taryfami i stosują ceny wyższe od aktualnych cen rynkowych.

URE podaje, że w związku ze znaczącymi spadkami rynkowych cen błękitnego paliwa na rynkach hurtowych, na początku tego roku zostało wezwanych 14 podmiotów do przedłożenia wniosków o zmianę taryf i obniżenie przewidywanych cen zakupu gazu. W efekcie do regulatora wpłynęło 13 wniosków o zatwierdzenie zmiany taryf (jeden podmiot zaprzestał sprzedaży gazu do odbiorców detalicznych i wrażliwych). W odpowiedzi na te wnioski, do końca lutego prezes URE obniżył taryfy ośmiu firmom. Zniżki sięgały od 0,3 proc. do 28 proc.

Gaz na giełdzie tanieje

Obserwując sytuację na rynkach gazu trzeba zauważyć, że giełdowe ceny tego surowca systematycznie spadają. Dziś na Towarowej Giełdzie Energii w transakcjach natychmiastowych kurs gazu wynosił 127,37 zł. Z kolei w kontraktach z dostawą na kwiecień sięgał 124,55 zł, a na II kwartał 126,13 zł.