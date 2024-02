Holendrzy jak i inni unijni odbiorcy szybko znaleźli nowych dostawców i zaprzestali kontaktów z Gazpromem, uznając, że zaprzestając dostaw gazu Rosjanie złamali obowiązujące umowy.

W miesiąc po rosyjskiej agresji na Ukrainę - w kwietniu 2022 r. Gasunie wynajęło pływający terminal LNG. Po pięciu latach stanie się jego właścicielem. Miesiąc później podpisano kontrakt na drugi pływający terminal, również na okres pięciu lat. Oba mogą przechowywać skroplony gaz w ładowni i dostarczać go w razie potrzeby. Obie instalacje zostały uruchomione jesienią 2022 roku, a ich moc zniosła zależność od rosyjskiego gazu ziemnego.

Obie jednostki zacumowane zostały w Eemshaven i razem są w stanie dostarczyć 8 mld m3 gazu ziemnego. Gasunie jest od 2011 r współwłaścicielem (42,5 proc.) terminalu Gate w Rotterdamie, porównywalnej instalacji, tyle że ulokowanej na lądzie.

Ewentualne ogłoszenie przez rosyjski są „bankructwa”, nie będzie mieć żadnego znaczenia na rynku międzynarodowym.

Gasunie a Nord Stream

Gasunie miał 9 proc. udziałów w operatorze działającego od 2011 r. gazociągu Nord Stream. W marcu 2023 r, po wysadzeniu gazociągów Gazpromu - Nord Stream i Nord Stream 2, Gasunie poinformował w komunikacie prasowym na swojej stronie internetowej. „W obecnych warunkach geopolitycznych Gasunie nie przewiduje wznowienia dostaw gazu przez Nord Stream w dającej się przewidzieć przyszłości i w związku z tym nie spodziewa się żadnych dywidend. Tym samym wartość udziałów Gasunie w Nord Stream spadła do zera euro na koniec 2022 roku”.

W lipcu 2022 r roku Gasunie ogłosił obniżenie wartości swojego pakietu akcji Nord Stream z 508 mln euro do 240 mln euro. Pod koniec września rosyjskie gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2 zostały wysadzone. Holendrzy przypominają, że zanim to nastąpiło, Gazprom z własnej woli, wbrew podpisanym kontraktom nie dostarczał paliwa do Europy.

Pod koniec lutego 2023 r niemiecki koncern naftowo-gazowy Wintershall Dea również ogłosił, że umorzył swój udział w projekcie Nord Stream. Spółka posiadała 15,5 proc. udziałów. Z jej raportu wynika, że ​​w 2022 r. 1,13 mld euro zostało odpisane z tytułu utraty wartości, z czego 529 mln euro to kapitał własny Nord Stream AG.

Do incydentu na Nord Stream doszło w nocy 26 września 2022 r. W wyniku eksplozji oba rurociągi zostały rozhermetyzowane, po czym wykryto dwa wycieki gazu zlokalizowane w wyłącznej strefie ekonomicznej Szwecji i dwa kolejne - Danii.