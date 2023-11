Rosjanie kipią z oburzenia

Bułgarska decyzja celnie uderzyła też w interesy Kremla, o czym świadczą komentarze pełne oburzenia i ostrych słów.

"To nie jest podatek, ale drapieżne wymuszenie, co jest sprzeczne zarówno z obowiązkami Bułgarii w zakresie zapewnienia tranzytu, jak i normami Unii Europejskiej. W rzeczywistości jest to dyskryminujący, drapieżny środek, który zagraża dostawom rosyjskiego gazu do krajów regionu w tym roku, zimą i nie tylko. Bułgarzy oficjalnie mówią, że to działanie ma na celu uzupełnienie budżetu kosztem rosyjskich dostawców gazu. To znaczy przyznają, że jest to próba rabunku” – twierdzi Aleksiej Griwacz, wiceszef państwowego Funduszu Narodowego Bezpieczeństwa Energetycznego Rosji (wypowiedź dla RIA Nowosti).

Rozmówca agencji dodał, że jego zdaniem Bułgaria chce stworzyć „warunki wstępne do kolejnego kryzysu tranzytowego, szantażu na wzór ukraiński”. „I leży to zapewne przede wszystkim w interesie amerykańskich właścicieli, którym trudno jest fizycznie uporać się z istnieniem Tureckiego Potoku, tak jak to miało miejsce w przypadku gazociągów na Bałtyku (zdaniem rosyjskiego reżimu to Amerykanie wysadzili gazociągi Nord Stream - red.), natomiast istnieje chęć wstrzymania lub utrudnienia tych dostaw” – alarmuje Griwacz.

I nie pozostawia wątpliwości, że tracący coraz więcej wpływów Gazprom odpuści Węgrom i Serbom opłaty tranzytowe.

- Myślę, że nie będą mogli (Węgrzy i Serbowie - red.) otrzymać tej opłaty od Gazpromu, bo płatności za tranzyt dokonywane są w ramach kontraktu, a ten nie przewiduje tej opłaty. I wtedy są dwa scenariusze. Oni (Bułgarzy) zatrzymują tranzyt pod pretekstem niepłacenia opłaty, (…) albo czasowo zaprzestają jej pobierania – dodaje rosyjski urzędnik.

Prorosyjski prezydent Bułgarii Rumen Radew skrytykował decyzję o podwyższeniu stawek za tranzyt gazu z Rosji i skierował petycję do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o rewizję stawek.