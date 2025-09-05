Energetyka rozproszona: jaka szansa na konsensus?

Już 19 września, podczas sesji wieńczącej organizowany przez Akademię Górniczą w Krakowie III Kongres Energetyki Rozproszonej, odbędzie się panel, jakiego w polskiej debacie energetycznej dawno nie było. Sesja „Polityka transformacji energetycznej. Czy transformacja energetyczna w Polsce może liczyć na konsensus polityczny wokół energetyki rozproszonej?” zgromadzi przy jednym stole przedstawicieli wszystkich głównych ugrupowań parlamentarnych.

W dyskusji udział wezmą posłowie: Adam Dziedzic (PSL – Trzecia Droga), Krzysztof Gadowski (Koalicja Obywatelska), Rafał Komarewicz (Polska 2050), Ireneusz Zyska (Prawo i Sprawiedliwość), Krzysztof Mulawa (Konfederacja) oraz Dariusz Wieczorek (Lewica).

Organizatorzy KER zaplanowali, by rozmowa nie była czysto teoretyczna. Punktem wyjścia do dyskusji będą wyniki internetowej sondy „10 istotnych pytań polskiej energetyki”. To badanie, w którym interesariusze transformacji – przedstawiciele branży, samorządu, nauki i zainteresowani obywatele – wypowiedzieli się w sprawie oczekiwanych kierunków polskiej transformacji.

Konstruktywna rozmowa czy polityczna konfrontacja?

To będzie moment, w którym partyjne programy zderzą się z pytaniami wymagającymi konkretnych odpowiedzi. Organizatorzy zaprosili do dyskusji członków sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych – zarówno jej wiceprzewodniczących, jak i przedstawicieli klubów parlamentarnych, które w prezydium nie mają swej reprezentacji. Cel? Poznać możliwie pełne spektrum poglądów na temat przyszłości polskiej transformacji, a zwłaszcza miejsca w niej energetyki rozproszonej.

Czy w tak zróżnicowanym gronie możliwe będzie znalezienie wspólnego mianownika? Czy uda się dojść do konsensusu politycznego, czy też pozostanie on tylko w tytule sesji?