Energetyka rozproszona: jaka szansa na konsensus?

Debata uczestników Kongresu Energetyki Rozproszonej będzie skupiała się wokół pytania, czy jest szansa na konsensus wokół kierunków transformacji energetycznej.

Publikacja: 05.09.2025 00:00

Energetyka rozproszona: jaka szansa na konsensus?

Patronat Rzeczpospolitej

Już 19 września, podczas sesji wieńczącej organizowany przez Akademię Górniczą w Krakowie III Kongres Energetyki Rozproszonej, odbędzie się panel, jakiego w polskiej debacie energetycznej dawno nie było. Sesja „Polityka transformacji energetycznej. Czy transformacja energetyczna w Polsce może liczyć na konsensus polityczny wokół energetyki rozproszonej?” zgromadzi przy jednym stole przedstawicieli wszystkich głównych ugrupowań parlamentarnych.

W dyskusji udział wezmą posłowie: Adam Dziedzic (PSL – Trzecia Droga), Krzysztof Gadowski (Koalicja Obywatelska), Rafał Komarewicz (Polska 2050), Ireneusz Zyska (Prawo i Sprawiedliwość), Krzysztof Mulawa (Konfederacja) oraz Dariusz Wieczorek (Lewica).

Organizatorzy KER zaplanowali, by rozmowa nie była czysto teoretyczna. Punktem wyjścia do dyskusji będą wyniki internetowej sondy „10 istotnych pytań polskiej energetyki”. To badanie, w którym interesariusze transformacji – przedstawiciele branży, samorządu, nauki i zainteresowani obywatele – wypowiedzieli się w sprawie oczekiwanych kierunków polskiej transformacji.

Konstruktywna rozmowa czy polityczna konfrontacja?

To będzie moment, w którym partyjne programy zderzą się z pytaniami wymagającymi konkretnych odpowiedzi. Organizatorzy zaprosili do dyskusji członków sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych – zarówno jej wiceprzewodniczących, jak i przedstawicieli klubów parlamentarnych, które w prezydium nie mają swej reprezentacji. Cel? Poznać możliwie pełne spektrum poglądów na temat przyszłości polskiej transformacji, a zwłaszcza miejsca w niej energetyki rozproszonej.

Czy w tak zróżnicowanym gronie możliwe będzie znalezienie wspólnego mianownika? Czy uda się dojść do konsensusu politycznego, czy też pozostanie on tylko w tytule sesji?

Tematy, których nie da się pominąć

Transformacja energetyczna to nie tylko wyzwania technologiczne, ale też polityczne, organizacyjne i społeczne. Potrzebne są regulacje i strategie, które przetrwają zmiany rządów. Wśród kluczowych pytań podczas debaty znajdą się:

* Jakie miejsce energetyka rozproszona powinna zająć w polskiej transformacji energetycznej i w miksie energetycznym Polski?

* Jak zapewnić stabilne finansowanie inwestycji i długofalowe mechanizmy wsparcia?

* Jak włączyć w działania społeczności lokalne i uzyskać ich akceptację dla transformacji?

* Czy istnieje szansa na ponadpartyjny plan rozwoju sektora, odporny na cykle wyborcze?

Stawka jest wysoka

Energetyka rozproszona to nie tylko dodatkowe źródła energii. To także szansa na wzmocnienie lokalnych gospodarek, zmniejszenie nierówności energetycznych, a często poprawę jakości życia w mniejszych miejscowościach. Jeśli politycy znajdą wspólny język, może powstać fundament pod stabilną, długoterminową strategię. Jeśli nie – ryzyko kolejnych lat sporów i braku spójnej wizji będzie realne. Jedno jest pewne – emocji nie zabraknie, a odpowiedź na pytanie, czy konsensus polityczny dla polskiej energetyki rozproszonej jest możliwy, poznamy już we wrześniu.

Kongres Energetyki Rozproszonej odbędzie się w dniach 18 –19 września 2025 r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Rejestracja trwa

Patronat Rzeczpospolitej

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

Energetyka Debata Kongres Energetyki Rozproszonej

