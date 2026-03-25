Paliwa płynne w Polsce nadal są bardzo drogie i nie wiadomo, kiedy ceny zaczną istotnie spadać. Wprawdzie Orlen, kluczowy gracz na tym rynku, obniżył w hurcie cenę benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 trzeci dzień z rzędu, a oleju napędowego Ekodiesel drugi dzień z rzędu, ale to nadal niewiele w porównaniu z sytuacją sprzed miesiąca.

W dniu ataku Izraela i USA na Iran (28 lutego) kosztowały one odpowiednio 4466 zł za metr sześcienny i 4809 zł. Dziś Orlen żąda za benzynę 5658 zł, a za diesla 7053 zł. Tym samym są one droższe niż przed niespełna miesiącem odpowiednio: o 26,7 proc. oraz o 46,7 proc. Jeszcze kilka dni temu Orlen wystawiał jednak ceny wyższe niż 28 lutego, odpowiednio o 28,5 proc. oraz 50,9 proc.

Kierownictwo Orlenu nie może znacząco obniżać cen w hurcie, aby nie być oskarżonym o działania na szkodę spółki. Poza tym musi uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne, a co do zasady na zdecydowanej większości rynków europejskich paliwa są droższe niż w Polsce.

W tej sytuacji jednym realnym czynnikiem mogącym wpłynąć na ceny są obniżki danin (podatek VAT i akcyza) zawarte w cenach paliw. Rząd jednak nie spieszy się z takimi działaniami. Jego przedstawiciele powtarzają od kilku dni, że pracują nad odpowiednimi rozwiązaniami. Dziś mówią, że stosowne decyzje mogą zapaść do końca tego tygodnia.

Tymczasem z najnowszych danych opublikowanych przez e-petrol.pl wynika, że paliwa płynne na krajowych stacjach znowu mocno podrożały. Średnia tygodniowa cena litra benzyny Pb95 sięga już 7,14 zł, oleju napędowego wynosi 8,69 zł, a za autogaz trzeba zapłacić 3,64 zł. W ciągu zaledwie tygodnia podrożały odpowiednio o 5,2 proc., 12 proc. oraz 9,6 proc. Z kolei w porównaniu ze średnimi cenami sprzed wybuchu wojny z Iranem wzrosły o 24,4 proc., 45,1 proc. oraz 31,4 proc.

Warto też zauważyć, że benzyna Pb95 jest obecnie najdroższa od sierpnia 2022 r. Z kolei diesel, odkąd jego ceny analizuje e-petrol.pl, czyli od 2011 r., nigdy nie kosztował tak dużo jak obecnie. Wreszcie autogaz jest najdroższy od maja 2022 r.

O tym, jak nieprzewidywalna jest obecnie sytuacja na rynku paliw w Polsce i na świecie mogą świadczyć m.in. prognozy e-petrol.pl podane na ten tydzień. W odniesieniu do trzech podstawowych paliw żadna się nie sprawdziła (wszystkie szacunki były niższe niż faktycznie odnotowywane obecnie ceny).

Warto też zauważyć, że dziś różnego rodzaju daniny (podatek VAT oraz opłaty: akcyzowa, paliwowa i emisyjna) zawarte w cenie benzyny Pb95 wynoszą łącznie 44,3 proc., w oleju napędowym sięgają 38,2 proc., a w autogazie 32,1 proc.