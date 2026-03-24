Energy Efficiency for Europe to prestiżowa organizacja branżowa zrzeszająca organizacje krajowe, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe i partnerów technologicznych, działających na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Jej misją jest przyspieszenie inwestycji w efektywność energetyczną w całej Unii Europejskiej. Organizacja odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu regulacji, rozwiązań technologicznych oraz nowych modeli finansowania wspierających realizację europejskiej strategii klimatycznej i dążenie do redukcji emisji CO₂.

Energy Efficiency for Europe funkcjonuje pod obecną nazwą od 2025 roku, kiedy organizacja przyjęła nową nazwę, kontynuując działalność europejskiej inicjatywy EFIEES (European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services). Jej korzenie sięgają 2005 roku, a w 2025 roku organizacja obchodziła 20-lecie działalności na rzecz rozwoju rynku usług i inwestycji w efektywność energetyczną w Europie. Energy Efficiency for Europe pełni rolę platformy współpracy między biznesem, instytucjami finansowymi i administracją publiczną, wspierając wymianę wiedzy oraz rozwój projektów zwiększających efektywność wykorzystania energii w europejskiej gospodarce.

– Efektywność energetyczna pozostaje dziś kluczowym i najbardziej dostępnym narzędziem transformacji energetycznej. W całej Unii Europejskiej budynki odpowiadają za blisko 40 proc. emisji CO₂, dlatego właśnie od tego sektora zależy tempo osiągnięcia celów klimatycznych na lata 2030 i 2040. W Veolii od lat udowadniamy, że dzięki nowoczesnym usługom i technologiom, takim jak rozwiązania ESCO, można znacząco obniżać zużycie energii, ograniczać emisje i wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne odbiorców. Z ogromnym zaszczytem obejmuję funkcję prezesa Energy Efficiency for Europe i będę działał na rzecz przyspieszenia inwestycji w efektywność energetyczną w całej Europie – powiedział Luiz Hanania.

Veolia od wielu lat aktywnie rozwija rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną miast, przemysłu i budynków w całej Europie. Ważną rolę odgrywają tu projekty realizowane w modelu ESCO, które umożliwiają kompleksową modernizację energetyczną obiektów – od optymalizacji zużycia energii i odzysku ciepła odpadowego po integrację odnawialnych źródeł energii. W ramach takich działań tylko w Polsce zarządzana jest dziś energia w około 2 000 budynkach, co przekłada się na oszczędności odpowiadające 7 200 tonom oleju ekwiwalentnego. Dzięki temu odbiorcy mogą korzystać z realnych, mierzalnych efektów oraz niższych kosztów eksploatacyjnych.

Powołanie Luiza Hananii na stanowisko prezesa Energy Efficiency for Europe potwierdza rosnącą rolę Polski i Grupy Veolia w europejskiej transformacji ekologicznej oraz stanowi istotne wyróżnienie dla firmy.

