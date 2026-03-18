Paliwa płynne na krajowych stacjach znowu mocno podrożały. Z najnowszych danych opublikowanych przez e-petrol.pl wynika, że średnia tygodniowa cena litra oleju napędowego wynosi już 7,76 zł, benzyny Pb95 sięga 6,79 zł, a za autogaz trzeba zapłacić 3,32 zł. Tym samym pierwsze z tych paliw jest najdroższe od listopada 2022 r., drugie od kwietnia 2023 r., a trzecie od lipca 2022 r.

Ceny paliw płynnych w hurcie nadal rosną

O cenach detalicznych w dużym stopniu decyduje sytuacja w hurcie. Obecnie największy koncern paliwowy w Polsce za 1 m sześc. oleju napędowego Ekodiesel liczy sobie w hurcie 6565 zł, a za benzynę bezołowiową Eurosuper 95 już 5548 zł. W ciągu tygodnia pierwszy z tych produktów podrożał o prawie 6 proc., a drugi o ponad 7 proc. To prawdopodobnie będzie miało przełożenie na rynek detaliczny. Kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi podwyżkami, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ceny na stacjach reagują z pewnym opóźnieniem na zmiany w hurcie.

Dodatkowo – przynajmniej na razie – nie ma co liczyć na działania rządu, które doprowadziłyby do powstrzymania obecnej drożyzny. minister klimatu i środowiska Miłosz Motyka stwierdził, że decyzje w sprawie ewentualnej obniżki podatków na paliwa mogą zapaść za kilkanaście dni, ale pod warunkiem utrzymania się cen ropy powyżej 120-130 dol. za baryłkę.