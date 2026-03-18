Diesel blisko 8 zł. Podwyżki na stacjach jeszcze się nie skończyły

Na polskich stacjach średnia cena diesla wynosi już 7,76 zł, benzyny Pb95 sięga 6,79 zł, a za autogaz trzeba zapłacić 3,32 zł. Biorąc pod uwagę drożejące paliwa w hurcie, należy spodziewać się dalszych podwyżek również w detalu.

Aktualizacja: 18.03.2026 16:43 Publikacja: 18.03.2026 16:39

Diesel blisko 8 zł. Ceny paliw w Polsce nadal rosną i to nie koniec podwyżek

Diesel blisko 8 zł. Ceny paliw w Polsce nadal rosną i to nie koniec podwyżek

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Tomasz Furman

Paliwa płynne na krajowych stacjach znowu mocno podrożały. Z najnowszych danych opublikowanych przez e-petrol.pl wynika, że średnia tygodniowa cena litra oleju napędowego wynosi już 7,76 zł, benzyny Pb95 sięga 6,79 zł, a za autogaz trzeba zapłacić 3,32 zł. Tym samym pierwsze z tych paliw jest najdroższe od listopada 2022 r., drugie od kwietnia 2023 r., a trzecie od lipca 2022 r.

Ceny paliw na stacji benzynowej w Pułtusku. Od rozpoczęcia ataków Izraela i Stanów Zjednoczonych na
Paliwa
Rząd liczy na Orlen. Koncern obniża marżę na dieslu niemal do zera

Ceny paliw płynnych w hurcie nadal rosną

O cenach detalicznych w dużym stopniu decyduje sytuacja w hurcie. Obecnie największy koncern paliwowy w Polsce za 1 m sześc. oleju napędowego Ekodiesel liczy sobie w hurcie 6565 zł, a za benzynę bezołowiową Eurosuper 95 już 5548 zł. W ciągu tygodnia pierwszy z tych produktów podrożał o prawie 6 proc., a drugi o ponad 7 proc. To prawdopodobnie będzie miało przełożenie na rynek detaliczny. Kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi podwyżkami, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ceny na stacjach reagują z pewnym opóźnieniem na zmiany w hurcie.

Dodatkowo – przynajmniej na razie – nie ma co liczyć na działania rządu, które doprowadziłyby do powstrzymania obecnej drożyzny. minister klimatu i środowiska Miłosz Motyka stwierdził, że decyzje w sprawie ewentualnej obniżki podatków na paliwa mogą zapaść za kilkanaście dni, ale pod warunkiem utrzymania się cen ropy powyżej 120-130 dol. za baryłkę.

W ciągu najbliższych dni ceny diesla mogą wzrosnąć nawet do 8 zł za litr
Paliwa
Konflikt w Zatoce Perskiej podbija ceny paliw. Tyle niedługo zapłacimy za diesla
Dziś kurs surowca gatunku Brent oscylował w granicach 100-108 dol. Z kolei różnego rodzaju daniny (podatek VAT oraz opłaty: akcyzowa, paliwowa i emisyjna) zawarte w cenie oleju napędowego sięgają 39,8 proc., w benzynie Pb95 wynoszą 45,5 proc., a w autogazie 33,5 proc. W tym kontekście warto zauważyć, że im droższe paliwa, tym proporcjonalnie więcej pieniędzy trafia do państwowej kasy.

Paliwa w Polsce są tańsze niż w większości krajów europejskich

Mimo że ceny paliw w Polsce są wyjątkowo wysokie, to w porównaniu z większością innych krajów europejskich prezentują się korzystnie. Szczególnie widoczne jest to w przypadku benzyny Pb95, która (spośród 29 krajów branych pod uwagę przez portal e-petrol.pl) najtańsza jest w Turcji, gdyż kosztuje tam tylko 4,96 zł. Stosunkowo mało płaci się też za nią w Bułgarii (5,74 zł), Słowenii (6,27 zł), Chorwacji (6,41 zł), Słowacji (6,44 zł) i Czechach (6,68 zł). Z kolei wyjątkowo drogo jest w Holandii (10,32 zł), Danii (9,29 zł) i Norwegii (8,87 zł). Więcej za litr benzyny niż w Polsce muszą też płacić kierowcy w Niemczech (8,76 zł) i na Litwie (6,88 zł).

Ropa po 140 dol. za baryłkę. Gospodarki wschodzące odporne na szok naftowy
Gospodarka
Szok naftowy nie taki groźny? Eksperci: gospodarki wschodzące zaskakująco odporne

Na tle innych krajów zdecydowanie mniej korzystnie wyglądają u nas ceny oleju napędowego. Paliwo to jest tańsze niż w Polsce w co najmniej 10 państwach, w tym na Słowacji (6,43 zł) i w Czechach (7,34 zł). Najmniej kosztuje w Turcji, gdyż 5,46 zł. Na drugim biegunie znowu są Holandia (10,14 zł), Dania (9,92 zł) i Norwegia (9,61 zł).

Wojna na Bliskim Wschodzie podbija ceny ropy i wpływa na rynek paliw w Polsce
Ropa
Ataki w Zatoce Perskiej wstrząsają rynkiem ropy. Polska liczy zapasy paliw
Rosyjski tankowiec LNG Arctic Metagaz, uszkodzony na początku tego miesiąca i obecnie dryfuje bez za
Paliwa
„Tykająca bomba” na morzu. Uszkodzony gazowiec z Rosji grozi katastrofą
Orlen obniża hurtowe ceny paliw. Pierwszy raz od początku wojny na Bliskim Wschodzie
Paliwa
Orlen obniża hurtowe ceny paliw. Pierwszy raz od początku wojny na Bliskim Wschodzie
Ceny paliw na stacji benzynowej w Pułtusku. Od rozpoczęcia ataków Izraela i Stanów Zjednoczonych na
Paliwa
Rząd liczy na Orlen. Koncern obniża marżę na dieslu niemal do zera
