Diesel blisko 8 zł. Ceny paliw w Polsce nadal rosną i to nie koniec podwyżek
Paliwa płynne na krajowych stacjach znowu mocno podrożały. Z najnowszych danych opublikowanych przez e-petrol.pl wynika, że średnia tygodniowa cena litra oleju napędowego wynosi już 7,76 zł, benzyny Pb95 sięga 6,79 zł, a za autogaz trzeba zapłacić 3,32 zł. Tym samym pierwsze z tych paliw jest najdroższe od listopada 2022 r., drugie od kwietnia 2023 r., a trzecie od lipca 2022 r.
Czytaj więcej
Orlen obniżył marżę detaliczną dla oleju napędowego niemal do zera, ale nie zamierza obniżać marży rafineryjnej. Koszty tej operacji trudno obecnie...
O cenach detalicznych w dużym stopniu decyduje sytuacja w hurcie. Obecnie największy koncern paliwowy w Polsce za 1 m sześc. oleju napędowego Ekodiesel liczy sobie w hurcie 6565 zł, a za benzynę bezołowiową Eurosuper 95 już 5548 zł. W ciągu tygodnia pierwszy z tych produktów podrożał o prawie 6 proc., a drugi o ponad 7 proc. To prawdopodobnie będzie miało przełożenie na rynek detaliczny. Kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi podwyżkami, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ceny na stacjach reagują z pewnym opóźnieniem na zmiany w hurcie.
Dodatkowo – przynajmniej na razie – nie ma co liczyć na działania rządu, które doprowadziłyby do powstrzymania obecnej drożyzny. minister klimatu i środowiska Miłosz Motyka stwierdził, że decyzje w sprawie ewentualnej obniżki podatków na paliwa mogą zapaść za kilkanaście dni, ale pod warunkiem utrzymania się cen ropy powyżej 120-130 dol. za baryłkę.
Czytaj więcej
Napięcia w Zatoce Perskiej wywołały gwałtowne wzrosty cen ropy na światowych rynkach, co szybko przekłada się na ceny paliw w Europie i Polsce. Eks...
Dziś kurs surowca gatunku Brent oscylował w granicach 100-108 dol. Z kolei różnego rodzaju daniny (podatek VAT oraz opłaty: akcyzowa, paliwowa i emisyjna) zawarte w cenie oleju napędowego sięgają 39,8 proc., w benzynie Pb95 wynoszą 45,5 proc., a w autogazie 33,5 proc. W tym kontekście warto zauważyć, że im droższe paliwa, tym proporcjonalnie więcej pieniędzy trafia do państwowej kasy.
Mimo że ceny paliw w Polsce są wyjątkowo wysokie, to w porównaniu z większością innych krajów europejskich prezentują się korzystnie. Szczególnie widoczne jest to w przypadku benzyny Pb95, która (spośród 29 krajów branych pod uwagę przez portal e-petrol.pl) najtańsza jest w Turcji, gdyż kosztuje tam tylko 4,96 zł. Stosunkowo mało płaci się też za nią w Bułgarii (5,74 zł), Słowenii (6,27 zł), Chorwacji (6,41 zł), Słowacji (6,44 zł) i Czechach (6,68 zł). Z kolei wyjątkowo drogo jest w Holandii (10,32 zł), Danii (9,29 zł) i Norwegii (8,87 zł). Więcej za litr benzyny niż w Polsce muszą też płacić kierowcy w Niemczech (8,76 zł) i na Litwie (6,88 zł).
Czytaj więcej
Kraje rozwijające się są w stanie wytrzymać nawet scenariusz, w którym ropa będzie kosztowała przez dwa miesiące średnio 140 dol. za baryłkę – twie...
Na tle innych krajów zdecydowanie mniej korzystnie wyglądają u nas ceny oleju napędowego. Paliwo to jest tańsze niż w Polsce w co najmniej 10 państwach, w tym na Słowacji (6,43 zł) i w Czechach (7,34 zł). Najmniej kosztuje w Turcji, gdyż 5,46 zł. Na drugim biegunie znowu są Holandia (10,14 zł), Dania (9,92 zł) i Norwegia (9,61 zł).
Inwestorzy liczą na szybkie zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Ataki odwetowe Iranu na kraje Zatoki Perskie...
Po Morzu Śródziemnym od kilku dni dryfuje uszkodzony gazowiec rosyjskiej floty cieni. Włochy, Francja i siedem i...
Chwilowa poprawa nastrojów inwestorów i ustabilizowanie się cen ropy naftowej na poziomie ok. 87 dol. za baryłkę...
Orlen obniżył marżę detaliczną dla oleju napędowego niemal do zera, ale nie zamierza obniżać marży rafineryjnej....
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas