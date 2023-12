Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce

Nowa koalicja będzie chciała do 2030 r. zwiększyć udział OZE w produkcji ciepła z 16 do 40 proc. Znacząco ma zwiększyć się produkcja energii z wiatru wraz z mocą zainstalowaną w lądowych turbinach. Jeśli w 2022 r. wiatraki na lądzie produkowały ponad 19 TWh energii, to w 2030 r. ma to być już ponad 54 TWh, a ich moc ma wzrosnąć z ponad 9 GW w 2022 r. do 22 GW. Obecny rząd zakładał wzrost produkcji w siedem lat do 34,3 TWh przy mocy zainstalowanej 14 GW. Prognozy dotyczące energii z morskich farm wiatrowych odchodzącego i nowego rządu są zbieżne: za siedem lat ich moc sięgnie 6 GW.

Duże różnice widać w prognozach dotyczących fotowoltaiki. O ile w 2022 r. z tego źródła produkowaliśmy 8 TWh energii przy mocy zainstalowanej ponad 12 GW, to w 2030 r. ma to być 40 TWh przy znacznie większej mocy – rzędu 37 GW. Rządowe scenariusze zakładają zaś, że za siedem lat będziemy produkować 25 TWh przy mocy 27 GW.

Dzięki inwestycjom w nowe źródła energii nowy rząd chce pokryć 20 proc. mocy (ponad 11 GW) źródeł węglowych, które do 2030 r. osiągną kres swoich technicznych możliwości. Nie wskazano jednak, o ile zostanie zredukowana produkcja energii z węgla. Nowy rząd będzie kontynuować budowę mocy do produkcji prądu z gazu, ale tylko tam, „gdzie jest to uzasadnione”.