Czym zajmują się PSE Inwestycje, spółka należąca do Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE)?

To spółka wykonawcza, która powstała na potrzeby wsparcia Polskich Sieci Elektroenergetycznych w rozwoju i modernizacji systemu przesyłowego. Wynika to z dużej liczby inwestycji sieciowych i napiętego planu ich realizacji. Dostrzegamy, że nasz rynek wykonawczy ma niewystarczające zdolności do tego, żeby samodzielnie zrealizować cały plan inwestycyjny PSE służący transformacji energetycznej. Nie chodzi o rywalizowanie z komercyjnymi spółkami – po prostu uważamy, że w obecnych czasach niezbędne jest posiadanie własnych specjalistycznych sił wykonawczych.

Czyli PSE Inwestycje to taki zespół PSE do zadań specjalnych?

Publicystycznie oczywiście można tak to określać. Co do zasady jesteśmy częścią grupy kapitałowej, spółką-córką PSE SA. Mamy opracowaną z PSE umowę na zasadzie współpracy i jesteśmy w stanie bardzo szybko zmobilizować brygady wykonawcze, wejść na obiekt i zrealizować zadanie. Jesteśmy w stanie sprawnie dokończyć pewne prace po wcześniejszym wykonawcy, który z jakichś względów zaprzestał realizacji inwestycji.

Zgodnie z planem PSE do 2034 r. spółka chce wydać 64 mld zł. Jaką część z tego budżetu przypada na PSE Inwestycje?

Jeżeli bierzemy pod uwagę cały portfel zamówień w perspektywie 10 lat, to my odpowiadamy jako PSE Inwestycje za jego niewielki procent Chciałbym podkreślić, że PSE Inwestycje nie stanowią konkurencji dla rynku wykonawczego. Chodzi o bardzo wąski, specjalistyczny rodzaj prac rozruchowych, uruchomieniowych czy też montażowych.

PSE realizuje obecnie tzw. autostradę elektroenergetyczną Północ–Południe. Jak przebiega jej budowa?

Obecnie większość źródeł konwencjonalnych znajduje się na południu i w centrum kraju. Teraz ten kierunek się zmienia, bo niebawem to na północy Polski będzie produkowana znaczna część energii elektrycznej. Także system elektroenergetyczny musi się do tego dostosować. Dlatego plan rozwoju sieci przesyłowej zakłada budowę linii stałoprądowej. Posłuży ona przede wszystkim wyprowadzeniu mocy z morskich farm wiatrowych, zatem tempo i sposób budowy „autostrady” zależy w dużym stopniu od perspektyw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. To będzie pierwsza tej skali inwestycja sieciowa w Polsce. Wciąż znajduje się w fazie planowania i analiz.