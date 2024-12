Dzierżawa majątku Rafako?

Wniosku o upadłość – jak słyszmy – nie da się już cofnąć, ale rząd ma inny plan. To kontrolowana upadłość ze wskazaniem na inwestora. Z naszych informacji wynika, że będzie to Agencja Rozwoju Przemysłu oraz drugi podmiot, nazwy którego do czasu publikacji tego tekstu nie uda się nam potwierdzić. Może to być jedna ze spółek Skarbu Państwa. Słyszmy, że podmioty publiczne są tym procesem zainteresowane, ale nic jeszcze nie jest przesądzone, bo ostateczne decyzje będzie podejmować syndyk. W grę może wchodzić także dzierżawa majątku.

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Rafako z wnioskiem o upadłość. JSW Koks odpiera zarzuty Rafako złoży wniosek o upadłość, a jako bezpośredni powód podaje działanie spółki skarbu państwa - JSW Koks. Miało ono doprowadzić do sytuacji, w której Rafako traci płynność. Obie strony obstają przy swoim.

Rząd chce skopiować dla Rafako scenariusz ratowania Huty Częstochowa. Przypomnijmy, że w tamtym przypadku Węglokoks zawarł porozumienie z syndykiem masy upadłościowej w sprawie dzierżawy Huty Częstochowa. Co to oznacza? Zarówno jak w przypadku Huty jak i Rafako umowa dzierżawy stanowić może pierwszy etap porządkowania spraw upadłej spółki i posłużyć w głównej mierze zabezpieczeniu przed dewastacją majątku produkcyjnego oraz wznowieniu produkcji i ostatecznemu uregulowaniu spraw właścicielskich. Do realizacji tamtej umowy Węglokoks powołał spółkę pod nazwą Huta Częstochowa Sp. z o.o., która przejęła obowiązki pracodawcy wobec ponad 900 pracowników upadłej firmy oraz była odpowiedzialna za wznowienie produkcji i prowadzenie działalności.

To obecnie także najbardziej prawdopodobny scenariusz także dla Rafako, przygotowywany przez rząd. Rafako zatrudnia blisko 700 osób.

Powrót do modernizacji starych węglówek?

Na czym miałaby opierać się dalsza działalność Rafako? Spółka miałaby wrócić do modernizacji bloków węglowych o mocy 200 MW. Tych jest w Polsce 40, z czego do modernizacji nadaje się 27 takich jednostek. Najwięcej takich bloków ma Tauron: to 10 jednostek, które w scenariuszu pesymistycznym zostaną zamknięte do końca przyszłego roku, a w optymistycznym do końca 2028 r. (jeśli wygrają tzw. dodatkowe aukcje rynku mocy – forma pomocy publicznej). Szansą na dalszą działalność, spadek emisji CO2 (nawet poniżej kluczowego parametru dla dalszej pomocy publicznej poniżej 550 kg/MWh) i powrót rentowności, jest ich modernizacja w ramach programu 200+. Rafako ma już za sobą udany pilotaż takiej modernizacji na jednym z bloków w elektrowni w Jaworznie.

Modernizacja kolejnych tych bloków jest możliwa z wykorzystaniem polskich technologii wdrożonych już w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) „Bloki 200+”. Technologia ta umożliwia dostosowanie takich bloków do pracy jako źródła rezerwowo-szczytowe. Proces inwestycyjny trwa kilka miesięcy, a modernizacja jednego bloku 200 MW to koszt ok. 100 mln zł.