Ratowanie Rafako trudniejsze, ale nadal możliwe

– Może się zdarzyć, że nie będzie pieniędzy dla pracowników za styczeń. Rozmawiamy jeszcze z syndykiem. Nawet jeśli nie uda się do końca lutego wypracować modelu ratowania Rafako, także i po tym terminie będzie to możliwe. Jeżeli pojawi się szansa na ratowanie tej firmy, to pracownicy, którzy teraz dostają wypowiedzenia, będą chcieli wrócić – mówi Marek Langer, przewodniczący NSZZ PZP Rafako.

Czy jest więc szansa na ratowanie spółki? Jak informuje nas syndyk spółki Wojciech Zymek, po kolejnym spotkaniu w ARP uzyskał informację od p.o. prezesa Radosława Niedzielskiego, że Agencja pracuje nad modelem finansowym dla nowej formuły funkcjonowania Rafako, mającej na celu zachowanie miejsc pracy – co od początku było również priorytetem syndyka.

– Jednak ze względu na fakt, że w spółce rozpoczął się proces zwolnień, prace te powinny zakończyć się do końca lutego. Syndyk jest gotowy w każdej chwili wydzierżawić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, aby zachować dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika – mówi Zymek.

ARP do czasu publikacji nie odpisało nam na nasze pytania, zaś MAP przypomina stanowisko ministra Jakuba Jaworowskiego, który podkreślał na początku, że pomoc dla Rafako jest wciąż możliwa, ale najważniejsi są ludzie, nie miejsca pracy.

– Rozumiem kontekst regionalny, ale podchodzimy do tego spokojnie i planujemy pewne rozwiązania. Musimy jednak pamiętać, że w ostatnich latach Rafako miało trudności z realizacją kontraktów i nie jest to spółka pod nadzorem MAP – mówi.

Zapytaliśmy o stanowisko także Gabrielę Lenartowicz, posłankę KO reprezentującą ten region. Ostatnie spotkanie w styczniu w ARP, na które została zaproszona, dotyczyło przygotowania planu działania.