Prawny pat w konflikcie Rafako z JSW Koks. „Dziwi nas ta sytuacja”

Przypomnijmy, że 9 września br. JSW Koks zerwało – zdaniem Rafako – mediacje prowadzone przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP i ściągnęło 20 mln zł z kaucji wpłaconej przez Rafako. Spółka zażądała też od Alior Banku wypłaty 35 mln zł z tytułu gwarancji i środki te otrzymała. W efekcie tych działań 26 września br. zarząd Rafako złożył wniosek o upadłość.



Rafako podkreśla znaczenie wyroku Sądu w Warszawie, a JSW Koks – w Gliwicach

Rafako założyło dwie sprawy skarżąc decyzję JSW Koks. Jedną w sądzie w Gliwicach, drugą w Warszawie. Obie instytucje podjęły decyzje z różnym wynikiem dla każdej ze stron. Decyzja sądu w Gliwicach (mówi o niej tylko JSW Koks w komunikacie, a Rafako już nie) jest korzystna dla spółki z siedzibą w Zabrzu. Rafako 19 września 2024 r. wystąpiła do Sądu Okręgowego w Gliwicach z wnioskiem o zabezpieczenia roszczenia. Jednak 24 września 2024 r. sąd oddalił w całości wniosek Rafako o udzielenie zabezpieczenia polegającego między innymi na zwrocie pobranej przez JSW Koks z tytułu wypłaty z gwarancji bankowej w terminie dwóch dni. Dla JSW Koks to kończy sprawę.

– Tym samym zarząd JSW Koks informuje, że z uwagi na powyższe, wydane zostało postanowienie o oddaleniu w całości wniosku Rafako co oznacza, że Sąd Okręgowy w Gliwicach nie uznał zasadności stanowiska Rafako w przedmiotowej sprawie – czytamy w komunikacie JSW Koks z 11 października, który jest odpowiedzią na stanowisko Rafako z 10 października.

W nim z kolei nie ma wzmianki o decyzji sądu w Gliwicach, które dla Rafako jest niekorzystne. Jest za to stanowisko dotyczące korzystnej decyzji sądu w Warszawie. – Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, nakazał JSW Koks zwrot kwoty pobranej od Alior Bank z tytułu gwarancji bankowej dla realizacji umowy na budowę przez Rafako elektrociepłowni w Radlinie – informuje Rafako w komunikacie z 10 października.

JSW Koks: „Dziwi nas ta sytuacja”

Co na to JSW Koks? Spółka w komunikacie zaskakująco twierdzi, że nie zna sprawy założonej w Warszawie przez Rafako. – W związku z informacjami dotyczącymi postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z 1 października 2024 roku, na mocy którego JSW Koks miałoby zostać zobowiązane do zwrotu kwoty pobranej od Alior Banku z tytułu gwarancji bankowej dla realizacji umowy na budowę przez Rafako elektrociepłowni w Radlinie, JSW Koks informuje, że nie ma wiedzy na temat postępowania prowadzonego przed Sądem Okręgowym w Warszawie i do dziś nie otrzymał jakiejkolwiek korespondencji sądowej w tej sprawie. JSW Koks informuje, że wniosek Rafako o udzielenie zabezpieczenia w tym samym przedmiocie został w całości oddalony przez Sąd Okręgowy w Gliwicach postanowieniem z 24 września 2024 r., co potwierdza zasadność decyzji JSW Koks o skorzystaniu z gwarancji bankowej – wskazuje JSW.