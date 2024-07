Polski węgiel spalany dla Ukrainy bez opłat ETS? Komisja Europejska się nie zgadza

Poza sprzętem Ukrainie umożliwiono także dostęp do europejskiego rynku energii. – Od czasu inwazji Rosji sieci elektroenergetyczne UE i Ukrainy zostały zsynchronizowane, a my stale zwiększamy wolumen eksportu energii elektrycznej, aby zapewnić wsparcie Ukrainie. Będzie ono kontynuowane, a my pracujemy nad dalszym zwiększaniem ich wydajności – podkreśla Komisja i dodaje: – Na tym etapie skupiamy się na zwiększaniu możliwości technicznych istniejących połączeń energetycznych, a nie na zwiększaniu ilości wytwarzanej energii elektrycznej w UE na potrzeby obsługi tego eksportu.

Węglowych problemów jest więcej. Wciąż nie ma zgody na pomoc dla polskiego górnictwa

To niejedyna kwestia, w której polski rząd nie może znaleźć porozumienia z urzędnikami Komisji Europejskiej. Przeciąga się bowiem notyfikacja pomocy publicznej dla polskiego górnictwa. Zgody nie ma, a miliardy złotych już płyną do polskich kopalń. Ministerstwo Przemysłu chciało zakończyć te rozmowy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Tak się nie stało, a stanowisko KE nie wskazuje na to, aby ta zgoda miała się rychło pojawić. Sprawa nagli, bo długi polskich kopalń znów rosną.

Jak wynika z ostatnich danych Agencji Rozwoju Przemysłu, tylko po I kw. tego roku polskie kopalnie przyniosły straty rzędu 642 mln zł. Rok wcześniej górnictwo odnotowało zysk netto rzędu 3,2 mld zł. Różnica to przede wszystkim efekt spadku cen węgla na światowych rynkach, ale także konsekwencja spadającej wydajności pracy w sektorze. O ile w I kw. 2023 r. na jedną zatrudnioną osobę przypadało 160 448 kg surowca, to w analogicznym okresie tego roku już tylko 152 011 kg. Jednocześnie wzrosło przeciętne wynagrodzenie w górnictwie – z 10 236 zł w pierwszych trzech miesiącach ub.r. do 10 617 zł w tym roku.