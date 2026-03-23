Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są kluczowe ustalenia finalnego raportu dotyczące przyczyn awarii systemu elektroenergetycznego na Półwyspie Iberyjskim?

Co doprowadziło do niekontrolowanego wzrostu napięcia i kaskadowego załamania systemu?

W jaki sposób kwestia odnawialnych źródeł energii wpłynęła na stabilność działania sieci?

Jakie rekomendacje przedstawiono, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia podobnych incydentów w przyszłości?

Jakie wnioski z zaistniałej awarii wyciąga polski operator systemu przesyłowego?

Jakie znaczenie ma cyberbezpieczeństwo oraz pełna obserwowalność systemu dla jego niezawodnego działania?

Przypomnijmy, że awaria wystąpiła 28 kwietnia 2025 r. i objęła Hiszpanię, Portugalię oraz niewielki obszar Francji. Był to największy blackout w Europie od 20 lat i pierwszy spowodowany przez problemy napięciowe. Raport na ten temat został przygotowany przez panel ekspertów złożony z przedstawicieli operatorów systemów przesyłowych (OSP) z całej Europy, reprezentujących ich stowarzyszenia ENTSO-E, unijną Agencję Współpracy Organów Regulacyjnych (ACER) oraz krajowych urzędów regulacyjnych (w Polsce jest nim Urząd Regulacji Energetyki). Przez prawie rok szczegółowo badali oni dostępne dane pomiarowe, przebieg awarii i proces przywracania systemu do normalnej pracy.

Przyczyny blackoutu w Hiszpanii. Wzrost napięcia i kaskada awarii

Według ustaleń panelu eksperckiego awaria nie była skutkiem pojedynczego zdarzenia, lecz serii czynników, które doprowadziły do niekontrolowanego wzrostu napięcia w sieci, co z kolei spowodowało automatyczne odłączanie kolejnych elementów tworzących system, a w efekcie do jego załamania.

Eksperci zarekomendowali szereg działań, które powinni podjąć operatorzy, urzędy regulacyjne i wytwórcy, by ograniczyć ryzyko wystąpienia podobnych awarii w przyszłości. Są wśród nich m.in. nowe wymagania dotyczące zarządzania napięciami przez urządzenia przyłączone do systemu czy udoskonalanie planów obrony i odbudowy systemu.