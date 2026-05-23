Budapeszt negocjuje zawarcie umowy z rumuńskimi firmami OMV Petrom i Romgaz na dostawy gazu ze złoża Neptun Deep na Morzu Czarnym. Jego uruchomienie planowane jest na 2027 rok – donosi węgierski dziennik „Index”. Według źródeł gazety węgierska państwowa korporacja MVM uzgodniła już cenę rumuńskiego gazu i ma być ona zbliżona do kosztu importu surowca z Gazpromu. Strony omawiają obecnie harmonogram i wielkość dostaw.

Czytaj więcej

Serbia i Gazprom walczą o decyzję MOL. W tle ultimatum z Waszyngtonu
Ropa
Serbia i Gazprom kuszą MOL nową propozycją. W Białym Domu tyka zegar sankcji

Węgry chcą zastąpić rosyjski gaz dostawami z Rumunii

Na początek dostawy mają wynosić około 1 mld metrów sześciennych rocznie. Oznacza to, że gaz z Rumunii mógłby pokryć nawet 25 proc. wolumenu potrzebnego do zastąpienia całego importu z Rosji – pisze węgierski dziennik.

– Byłby to największy krok w kierunku pozyskania nierosyjskiego gazu po dobrej cenie. Jeśli nam się to nie uda, pozostaną jedynie źródła wielokrotnie droższe – powiedziało źródło cytowane przez gazetę.

Czytaj więcej

Chorwacja odpowiada Węgrom: Dostarczymy wam ropę, ale nie rosyjską
Ropa
Chorwacja odpowiada Węgrom: Dostarczymy wam ropę, ale nie rosyjską

Los umowy ma rozstrzygnąć się w nadchodzących tygodniach. Jej podpisanie komplikuje fakt, że w Rumunii funkcjonuje obecnie rząd tymczasowy, a państwo rumuńskie ma prawo pierwokupu strategicznych surowców. Dlatego kluczowe znaczenie ma szybkie podjęcie decyzji przez Budapeszt. Jeśli nowe władze Węgier nie podpiszą umowy teraz, negocjacje mogą się załamać i cały proces trzeba będzie rozpoczynać od nowa – informuje „Index”. W takim scenariuszu Budapeszt straci dostęp do najbliższego i najbardziej opłacalnego źródła paliwa, które mogłoby zastąpić rosyjski gaz.

– Musimy bezwzględnie zrezygnować z Rosji, ponieważ od 1 października 2027 roku nie będzie można korzystać z rosyjskiego gazu z powodu pakietu REPowerEU – twierdzi źródło „Indexu”.

Czytaj więcej

Platformy wiertnicze obsługiwane przez OMV Petrom SA na Morzu Czarnym, w pobliżu Konstancy w Rumunii
Gaz
Rumuński gaz zamiast rosyjskiego. Unia Europejska zmienia dostawcę

Według rozmówcy gaz ziemny ze złoża Neptun Deep byłby dla Węgier najbardziej oczywistym rozwiązaniem zarówno pod względem geograficznym, jak i cenowym.

– Spośród nowych źródeł to rumuńskie jest najtańsze. I nie tylko najtańsze, ale także najbliższe. Jeśli to zepsujemy, strzelimy sobie w stopę – dodaje źródło.

Rosja nadal dominuje w imporcie gazu i ropy na Węgry

Strategicznym celem nowego rządu Węgier jest ograniczenie zależności od Rosji poprzez odejście od rosyjskich surowców energetycznych do 2035 roku. Roczne zapotrzebowanie kraju wynosi około 8,2 mld m sześc. gazu, z czego krajowe wydobycie pokrywa około 10 proc.

Obecnie Rosja odpowiada za około 80 proc. węgierskiego importu gazu oraz 70–80 proc. importu ropy naftowej.

Czytaj więcej

Rumunia przejmuje magistrale Mołdawii. Gazprom w kropce
Gaz
Rumunia przejmuje magistrale Mołdawii. Gazprom w kropce

Główne kierunki i źródła dostaw gazu to przede wszystkim Rosja, skąd surowiec dociera głównie gazociągiem Turecki Potok biegnącym przez Bułgarię i Serbię. Od kwietnia 2024 roku Węgry mają również bezpośredni import gazu od tureckiego koncernu BOTAŞ w ramach długoterminowych umów przesyłowych.

Budapeszt odbiera także dostawy LNG przez terminale unijne, głównie przez chorwacki terminal na wyspie Krk. Warunkiem jest jednak, by LNG nie pochodził z Rosji. Węgry mają podpisane długoterminowe umowy – obowiązujące do 2038 r. – na dostawy LNG m.in. z francuskim koncernem Engie.