Nowy projekt ustawy o tzw. CSIRE jest obecnie na etapie konsultacji publicznych. Sama instytucja CSIRE została już wprowadzona na mocy ustawy z 2021 r. Jednak w związku z informacjami od uczestników rynku, wskazującymi na brak możliwości uruchomienia w pełnym zakresie nowego modelu obsługi uczestników detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce za pośrednictwem CSIRE, w terminie wyznaczonym ustawowo, a więc od 1 lipca 2025 r., dla przeprowadzenia efektywnego, skutecznego oraz bezpiecznego procesu wdrożenia, konieczne i uzasadnione jest wprowadzenie zmiany przepisów. Na mocy obecnie procedowanej ustawy termin wdrożenia będzie rozłożony na etapy, a finalną datą obowiązku uczestniczenia w tym systemie przez wszystkich uczestników będzie 19 październik 2026 r.

Szerszy dostęp do informacji...

Głównym celem CSIRE jest m.in. szerszy dostęp do danych o rynku energii i upowszechnianie informacji, aby ta stała się bardziej dostępna. W tym duchu Energa-Operator jako pierwsza znosi całkowicie opłaty za odczyty liczników na indywidualną prośbę klienta. Operator sieci dystrybucji działający na północy Polski będzie udostępniał wszystkim klientom ich dane pomiarowe za darmo – pocztą elektroniczną, listownie lub poprzez nośniki pamięci. Ułatwi to odbiorcom, zwłaszcza prosumentom, zarządzanie zużyciem energii, a samorządom tworzenie klastrów i spółdzielni energetycznych.

...i własnego licznika

Wprowadzenie tego udogodnienia możliwe jest dzięki licznikom zdalnego odczytu – korzysta z nich 87 proc. klientów Energa-Operator. To stawia spółkę na pozycji krajowego lidera w tym obszarze. – W obliczu transformacji energetycznej udostępnienie darmowych danych pomiarowych jest dla odbiorcy energii elektrycznej nie tylko udogodnieniem. Otwiera też nowe możliwości, jak np. analizy dotyczące zużycia czy produkcji energii. Pozyskana w ten sposób wiedza ułatwi dobór taryfy czy dostosowanie zużycia do cen energii w odpowiednich porach dnia, a więc efektywnego czerpania korzyści np. z taryf dynamicznych. Darmowe dane pomiarowe pozwolą na bardziej świadome korzystanie z energii elektrycznej, co sprzyjać będzie zarówno oszczędnościom w budżetach gospodarstw domowych, jak też optymalizacji wydatków w przedsiębiorstwach – mówi Sławomir Staszak, prezes Energi.