Będzie więcej pieniędzy na docieplenie wielkiej płyty

Ponad pół miliarda złotych może trafić w tym roku na potrzeby termomodernizacyjne budynków wielorodzinnych. Kwota, mimo że dwukrotnie wyższa niż w poprzednim roku i tak może nie wystarczyć dla rosnącej liczby chętnych.

Publikacja: 05.02.2026 04:12

Więcej pieniędzy na termomodernizację bloków z wielkiej płyty

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany przewidziano w finansowaniu termomodernizacji budynków wielorodzinnych?
  • W jaki sposób niewykorzystane środki z programu Stop Smog zostaną rozdysponowane?
  • Kto może skorzystać z premii termomodernizacyjnych i na jakich zasadach?
  • Jakie korzyści przynosi kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych?

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przebiegała dotychczas w cieniu programu „Czyste Powietrze”, który ma wyeliminować przede wszystkim tzw. kopciuchy, których w Polsce na koniec 2025 r. nadal było 1,88 mln. Fundusz Termomodernizacji i Remontów, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, przez ostatnie lata był niedofinansowany, a środki kończyły się nierzadko już w wakacje. Tak było w ubiegłym roku, kiedy budżet programu wyczerpał się w sierpniu. Teraz ma to się zmienić, bo pieniędzy ma być nawet dwa razy więcej niż w poprzednim roku. Znaczenie tego funduszu jest często bagatelizowane, a ten program przez kilkanaście ostatnich lat zmienił krajobraz tzw. wielkiej płyty, ocieplając ją i poprawiając estetykę elewacji.

Przesunięcia w budżecie na termomodernizację budynków

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Z tych środków od 2018 r. były kierowane dodatkowe pieniądze na walkę ze smogiem w ramach programu Stop Smog. Jednak to narzędzie nie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zgodnie z aktualnymi przepisami, w ramach programu Stop Smog nie będą realizowane nowe nabory wniosków. Tymczasem, jak wynika z informacji Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach realizacji programu Stop Smog w Funduszu na koniec października 2025 r. pozostaje niewykorzystana kwota ok. 149,2 mln zł. 

Czytaj więcej

Pod koniec września rusza program "Ciepłe Mieszkanie"
Finanse
Pod koniec września rusza program "Ciepłe Mieszkanie"

Zgodnie z proponowanymi obecnie zmianami te niewykorzystane pieniądze będą mogły być przeznaczone na premie termomodernizacyjne, premie remontowe, premie MZG (Mieszkaniowego Zasobu Gmin), premie kompensacyjne i premie powodziowe. Nie będą to więc nowe pieniądze wygospodarowane z budżetu, a ich przesunięcie. 

Duża popularność premii termomodernizacyjnych

Program premii cieszy się dużym powodzeniem. Między styczniem a lipcem 2025 r. złożono w nim 1 276 wniosków o wsparcie na 292,9 mln zł, a zainteresowanie było tak wysokie, że BGK zmuszony był 8 sierpnia wstrzymać przyjmowanie wniosków z powodu braku pieniędzy. Budżet na 2025 r. wynosił 240,6 mln zł.

Resort zakłada, że jeśli popyt na tę formę wsparcia utrzyma się na podobnym poziomie, co w 2025 r., to w 2026 r. potrzeba będzie ok. 503 mln zł, tymczasem ustawa budżetowa na 2026 r. przewidywała wcześniej zwiększenie puli środków, ale tylko do 331 mln zł. Trzeba więc pamiętać, że przesunięcie blisko 150 mln zł może w pełni nie wystarczyć na wszystkie spodziewane wnioski.

Czytaj więcej

Co trzecia gmina chce uczestniczyć w programie „Czyste Powietrze”
Energetyka
Co trzecia gmina chce uczestniczyć w programie „Czyste Powietrze”

Magdalena Czerska, dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w BGK podkreśla, że dodatkowe środki w Funduszu Termomodernizacji i Remontów, ponad zaplanowane na ten rok 331 mln zł, zwiększą liczbę inwestycji objętych dofinansowaniem.  – Od kilku lat obserwujemy stały wzrost zainteresowania premiami udzielanymi ze środków Funduszu i przewidujemy, że w bieżącym roku trend ten zostanie utrzymany – mówi nam przedstawicielka BGK.

Kto może skorzystać z premii termomodernizacyjnej?

Podstawowym celem termomodernizacji budynku jest zmniejszenie zużycia energii oraz związane z tym zmniejszenie kosztów zapewnienia odpowiednich warunków komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach. Najczęściej trzeba w tym celu ocieplić przegrody zewnętrzne, wymienić lub wyremontować okna, zmodernizować lub wymienić system grzewczy, unowocześnić system wentylacji i usprawnić system wytwarzania ciepłej wody. Premia ta przysługuje w szczególności gminom, spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym i właścicielom domów jednorodzinnych.

Wysokość premii termomodernizacyjnej jest zróżnicowana i zależy od zakresu prac. Na same prace związane z termomodernizacją premia wynosi 26 proc. kosztów, jeśli pojawi się w ramach inwestycji także instalacja OZE, to premia wynosi już 31 proc. Na dodatkowe wsparcie w wysokości aż 50 proc. kosztów można liczyć w sytuacji, kiedy zdecydowano się także na wzmocnienie budynku wielkopłytowego poza jego termomodernizacją.

Czytaj więcej

Firmy mogą korzystać ze wsparcia m.in. na budowę lub przebudowę instalacji OZE wraz z magazynami ene
Finanse firmy
Energetyczne dotacje na koniec roku

Dyrektor Czerska wyjaśnia nam, że beneficjenci realizują przede wszystkim kompleksowe termomodernizacje budynków wielorodzinnych, obejmujące m.in. ocieplenie ścian i stropów, wymianę okien oraz modernizację systemów grzewczych – są to prace, które znacząco obniżają zużycie energii cieplnej.  – Dzięki wykorzystaniu instrumentów w postaci premii i grantów możliwe jest nie tylko obniżenie kosztów realizacji przedsięwzięć, ale także zwiększenie wykorzystania OZE, co ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej kraju – dodaje.

– W ostatnich latach środki te trafiały głównie na ocieplenie budynków, ale coraz częściej spółdzielnie starają się np. o instalacje OZE, systemy sterowania energią i ciepłem, co pozwoli na oszczędności w gospodarowaniu energią i ciepłem, a finalnie niższe rachunki – mówi Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego. Jego zdaniem warto rozważyć, czy Fundusz nie powinien wspierać wymiany ocieplenia bloków z wielkiej płyty sprzed pierwszej termomodernizacji dokonanej kilkanaście lat temu. – Fundusz ten sprawnie zarządza instrumentem oferującym zarówno dotacje, jak i pożyczki, czego nie udało się zrobić NFOŚiGW; póki co działa, w odróżnieniu od NFOŚiGW, który nie radzi sobie z wdrożeniem programu Czyste Powietrze, a więc modernizacją budynków jednorodzinnych –  dodaje.

Rząd musi się spieszyć ze zmianami, bo pierwsze wnioski o premię spływają, a planowany termin przyjęcia projektu nowelizacji ustawy przez Radę Ministrów, która powiększy budżet, to II kw. tego roku, później projekt czekają jeszcze prace w parlamencie oraz decyzja prezydenta.

Źródło: rp.pl

Firmy Energetyka Energetyka zawodowa Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) Termomodernizacja
