Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany przewidziano w finansowaniu termomodernizacji budynków wielorodzinnych?

W jaki sposób niewykorzystane środki z programu Stop Smog zostaną rozdysponowane?

Kto może skorzystać z premii termomodernizacyjnych i na jakich zasadach?

Jakie korzyści przynosi kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych?

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przebiegała dotychczas w cieniu programu „Czyste Powietrze”, który ma wyeliminować przede wszystkim tzw. kopciuchy, których w Polsce na koniec 2025 r. nadal było 1,88 mln. Fundusz Termomodernizacji i Remontów, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, przez ostatnie lata był niedofinansowany, a środki kończyły się nierzadko już w wakacje. Tak było w ubiegłym roku, kiedy budżet programu wyczerpał się w sierpniu. Teraz ma to się zmienić, bo pieniędzy ma być nawet dwa razy więcej niż w poprzednim roku. Znaczenie tego funduszu jest często bagatelizowane, a ten program przez kilkanaście ostatnich lat zmienił krajobraz tzw. wielkiej płyty, ocieplając ją i poprawiając estetykę elewacji.

Reklama Reklama

Przesunięcia w budżecie na termomodernizację budynków

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Z tych środków od 2018 r. były kierowane dodatkowe pieniądze na walkę ze smogiem w ramach programu Stop Smog. Jednak to narzędzie nie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zgodnie z aktualnymi przepisami, w ramach programu Stop Smog nie będą realizowane nowe nabory wniosków. Tymczasem, jak wynika z informacji Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach realizacji programu Stop Smog w Funduszu na koniec października 2025 r. pozostaje niewykorzystana kwota ok. 149,2 mln zł.

Zgodnie z proponowanymi obecnie zmianami te niewykorzystane pieniądze będą mogły być przeznaczone na premie termomodernizacyjne, premie remontowe, premie MZG (Mieszkaniowego Zasobu Gmin), premie kompensacyjne i premie powodziowe. Nie będą to więc nowe pieniądze wygospodarowane z budżetu, a ich przesunięcie.