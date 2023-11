Skąd dziura w funduszu wypłacającym rekompensaty za zamrożenie cen prądu? Jest nowy ślad

Uniwersalny charakter ma – jego zdaniem – jednak sposób obliczania rekompensat i w tym zakresie można postawić następujący wniosek – spółki obrotu, które kierują swoją ofertę do odbiorców biznesowych, instytucjonalnych i samorządowych, z pewnością są w gorszej sytuacji niż podmioty z portfelem klienckim z dużym udziałem odbiorców indywidualnych (z grup taryfowych G, w tym gospodarstw domowych). – Mechanizmy ustalania prawa do rekompensaty za stosowanie zamrożonej ceny nie są jednolite, różnią się istotnie w zależności od kategorii odbiorcy i „cyklu życia” zawartej z nim umowy. Kluczowe jest jednak to, że w przypadku rekompensaty za zamrożenie ceny dla odbiorcy indywidualnego referencyjna jest cena z taryfy spółki obrotu zatwierdzonej na rok 2023, ewentualnie średnia cena z taryf zatwierdzonych na 2023 rok (w przypadku spółek, które sprzedają energię do odbiorców indywidualnych, ale same nie muszą stosować taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE) – mówi. W przypadku mrożenia ceny wobec odbiorcy spoza grupy taryfowej G rekompensata w wielu przypadkach w ogóle nie przysługuje, czasem przysługuje w ograniczonej wysokości i pokrywa tylko część obniżki, do której zmuszono sprzedawcę, a tylko w jednym przypadku jest rekompensatą rzeczywistą, tj. różnicą pomiędzy ceną z umowy a ceną maksymalną określoną w ustawie (w ten sposób jest obliczana tylko rekompensata za tzw. „wsteczne” zamrożenie ceny, stosowane w rozliczeniach do 3 listopada 2022 roku).

Nie sposób więc postawić tezy, że spółki obrotu co do zasady zarabiają na rekompensatach, przeciwnie - wiele z nich – jak słyszymy – traci, choć zakres tej straty kształtuje się różnie i można zakładać, że duże spółki obrotu ze sporym portfelem odbiorców indywidualnych lepiej znoszą obciążenia wynikające z ustaw cenowych. – Odpis na Fundusz te straty tylko powiększa, zwłaszcza że na horyzoncie pojawia się oczekiwanie Prezesa URE co do zmiany sposobu jego obliczania na zdecydowanie mniej korzystny. Negatywne skutki tej interpretacji mają charakter powszechny, ponieważ większość uczestników rynku zobowiązanych do odprowadzania odpisu na Fundusz (jeśli nie wszyscy) zastosowała się do wytycznych Zarządcy Rozliczeń, który wskazał, że w przypadku stosowania w rozliczeniach ceny maksymalnej określonej w ustawie ceną rynkową przyjmowaną do obliczenia odpisu powinna być właśnie ta cena (niższa), a nie cena z umowy (wyższa) – mówi nasz rozmówca.

Jeżeli uczestnicy rynku zdecydują się na podążanie za wyjaśnieniami regulatora, z pewnością duże spółki obrotu dopłacą (kwotowo) najwięcej, ale konsekwencje dla mniejszych podmiotów mogą być bardziej dotkliwe, ponieważ już teraz ich sytuacja bywa bardzo trudna. Wśród uczestników rynku słychać, że zmiana metodologii obliczania odpisu spowoduje, że tak naprawdę cała kwota uzyskanych rekompensat zostanie „spożytkowana” na dopłatę do odpisu.

Pewną wskazówką mogą być dl nas wyniki spółek energetycznych za III kw. – PGE, Tauron i Enei. Te poznamy pod koniec listopada.