Mrożenie cen wedle nowego rządu

Kilka dni temu, Andrzej Domański doradca Donalda Tuska i przyszły poseł Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że ceny energii będą zamrożone na poziomie zbliżonym jak w tym roku dla gospodarstw domowych i samorządów. - Podobnie przewidujemy w sektorze gazu, gdzie mrożenie cen będzie przewidziane dla gospodarstw domowych, samorządów i podmiotów wrażliwych jak szpitale – mówi „Rzeczpospolitej” Grzegorz Onichimowski, b. prezes Towarowej Giełdy Energii, koordynator zespołu ekspertów Instytutu Obywatelskiego i jeden z autorów programu energetycznego KO. Dodaje, że propozycje dotyczą także powrotu do obliga giełdowego w formie 100 proc. sprzedaży energii poprzez TGE, lub jej znacznej części.

Wskazuje on, że finansowanie mrożenia cen będzie pochodzić z budżetu, a system rekompensat opartego o tzw. opłaty od nadmiarowych zysków wygaśnie z końcem tego roku. "Nie chcemy już mrozić cen hurtowych, a tylko wpłynąć na wybrane wrażliwe grupy odbiorców. Dlatego systemu opłat i rekompensat, tak jak to teraz działa nie przewidujemy. Mamy kilku wariantów, ile mrożenie cen energii może kosztować. To od kilku – do kilkunastu mld zł" – mówi Onichimowski. To znacznie mniej niż w tym roku. Tu jest największa niespójność mrożenia cen energii między ustępującym, a nowym rządem złożonym z obecnej opozycji. Jacek Sasin chce przedłużyć obecny system wraz z tzw. opłatą od zysków spółek energetycznych. Spółki i branża energetyczna apelowały o zakończenie pobierania tej opłaty. Przyszły rząd planował odejście od takiego wariantu pokrycia części kosztów mrożenia cen energii.

Nowy rząd będzie chciał także zmodyfikować limitu zużycia energii ze stałą, mrożoną ceną. "Nasze propozycje dla gospodarstw domowych nieco inaczej będą pewnie określać limity poziomu zużycia. – Chcemy, aby z niższych cen skorzystali także odbiorcy energii na potrzeby grzewcze, którzy zużywają jej znacznie więcej niż 2 – 3 MWh w ciągu roku. Może się to jednak wiązać z nieco wyższą ceną, zamrożoną od obecnej, jaką będą płacić klienci w 2024 r." – mówi nasz rozmówca.

Propozycje, które przedstawił Jacek Sasin nie są zbieżne z tym co planowałby nowy rząd i może mu utrudnić realizacje ich programu mrożenia cen w wersji stopniowego odmrażania.

Przypomnijmy, że ceny energii kluczowych kontraktów rocznych na 2024 r. tanieją. Średnia cena kontraktu rocznego wyniosła w październiku 2023 r. 600,13 zł/MWh, co stanowi spadek o 29,07 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu br. W tym samym okresie rok wcześniej ta cena dla kontraktu rocznego wynosiła 1076,58 zł/MWh. Na rynku gazu, kontrakty na przyszły rok też spadają. Średnia cena wyniosła w październiku br. 251,45 zł/MWh, czyli o 7,03 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny kontraktu we wrześniu br. To także znacznie mniej niż w październiku 2022 r., kiedy roczny kontrakt na dostawy gazu wyceniany był na 805,35 zł/MWh.