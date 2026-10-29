Materiał powstał we współpracy z PEJ

W najbliższych tygodniach Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) planują złożyć wniosek o wstępne roboty budowlane. Jeśli pozwolenie zostanie uzyskane w zakładanym terminie, w 2027 r. rozpoczną się wstępne prace budowlane na terenie przyszłej elektrowni. Nie będą one jeszcze dotyczyć samego budynku reaktora, lecz jedynie głębokich wykopów pod bloki jądrowe, ponieważ do prac przy części jądrowej niezbędna jest odpowiednia zgoda prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Pozwolenie na pełnoskalową budowę PEJ planuje uzyskać w 2028 r. Jest to bardzo ważna cezura dla każdego projektu jądrowego, ponieważ dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę można wylać pierwszy beton jądrowy, będący faktycznym startem budowy każdej elektrowni jądrowej. Oddanie do użytku pierwszego (z trzech) reaktora pierwszej elektrowni jądrowej zaplanowano na 2036 r.

Aby jednak dotrzymać napiętego harmonogramu, logistyka projektu musi być dopięta na ostatni guzik. Chodzi przede wszystkim o infrastrukturę drogową, kolejową, a także morską potrzebną do szybszej i sprawniejszej realizacji samej budowy. Tu także, póki co, notowane są kolejne postępy prac, a ich efekty – coraz bardziej widoczne. Ta infrastruktura będzie służyć nie tylko budowniczym elektrowni, ale też mieszkańcom i turystom.

Drogowa „ostatnia mila” do atomu

Przyjrzyjmy się w pierwszej kolejności drogom i placom budów. Najbardziej zaawansowana jest obecnie budowa nowej drogi krajowej łączącej teren przyszłej elektrowni jądrowej z drogą wojewódzką nr 213. W kwietniu 2026 r. rozpoczęły się prace na tzw. ostatniej mili, czyli na 5-kilometrowym odcinku zapewniającym połączenie placu budowy elektrowni z istniejącą siecią dróg publicznych. – W ramach realizowanych robót wykonywane są prace ziemne i melioracyjne, wzmacniane jest podłoże, powstają nasypy i wykopy, a także realizowane są pierwsze obiekty inżynierskie – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

We wrześniu 2026 r. wojewoda pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla pozostałej części odcinka Lubiatowo–DW213, co umożliwiło rozpoczęcie robót na całym, ponad 11-kilometrowym fragmencie nowej trasy.

Równolegle prowadzone są działania administracyjne i projektowe dla odcinka pomiędzy drogą wojewódzką nr 213 a węzłem Łęczyce na trasie S6. – Zakres prac obejmuje uzgodnienia branżowe, przebudowę infrastruktury kolidującej oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych – precyzuje GDDKiA. Zakończono etap przygotowania dokumentacji projektowej i złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Jej uzyskanie planowane jest na przełomie III i IV kw. 2026 r.

Inwestycja, której celem jest połączenie przyszłej elektrowni z trasą S6, realizowana jest w dwóch etapach. Pierwszy odcinek, Słajszewo–DW213, ma zostać oddany w 2028 r. Drugi, DW213–węzeł Łęczyce (S6) – w 2029 r. Łączny koszt budowy 26-kilometrowej drogi krajowej prowadzącej do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino wynosi ponad 377 mln zł.

– Nowa trasa zwiększy przepustowość układu komunikacyjnego, odciąży sieć dróg lokalnych, a dodatkowo skróci czas przejazdu między Trójmiastem i nadmorskimi miejscowościami w gminie Choczewo. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Będzie miała również kluczowe znaczenie w sezonie turystycznym, stanowiąc alternatywę dojazdu nad Bałtyk – informuje nas rzecznik prasowy GDDKiA Szymon Piechowiak.

Trwają również działania poprawiające lokalny układ drogowy, m.in. na podstawie porozumienia PEJ z powiatem wejherowskim.

– Modernizacja drogi 1430G relacji Przebendowo–Jackowo w gminie Choczewo jest przykładem inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w związku z budową elektrowni jądrowej. Trasa, która jeszcze niedawno obsługiwała głównie lokalny ruch, dziś pełni istotną funkcję w systemie transportowym całego projektu. Zakres prac i założona technologia wykonania pozwolą znacząco podnieść jakość i odporność nawierzchni, zwiększając jej wytrzymałość na intensywne użytkowanie. Dzięki temu droga będzie bezpiecznie służyć zarówno procesowi budowy, jak i mieszkańcom regionu – mówi Michał Olszewski, wiceprezes zarządu PEJ.

Atom przywróci kolej w regionie

Równie istotne dla przyszłej budowy elektrowni jest powstanie drogi kolejowej. Do 2029 r. zmodernizowanych, wyremontowanych lub wybudowanych zostanie w sumie ok. 150 kilometrów linii. W realizacji znajdują się inwestycje kolejowe na odcinkach: Kartuzy–Lębork oraz Lębork–Łeba–Steknica–Słajszewo Elektrownia–Choczewo. Na obu trasach zakończyły się już prace przygotowawcze i obecnie trwają właściwe prace budowlane. Na linii 229 z Lęborka do Łeby w ramach prac przygotowawczych przeprowadzono rozbiórkę starej linii kolejowej. Na nowo powstającym odcinku linii 230 ze Steknicy do Choczewa przeprowadzono wycinkę drzew i prace ziemne. Obecnie budowane są nasypy kolejowe i układane są torowiska.

PKP PLK przekazuje, że trwa postępowanie przetargowe dotyczące odcinka Wejherowo–Choczewo. Zakończenie tej inwestycji planowane jest w 2029 r. To kluczowy odcinek dla elektrowni, dlatego dotrzymanie terminu jest tu szczególnie ważne. Trasa zostanie dostosowana do ruchu pasażerskiego i towarowego. Linia zostanie rozbudowana o fragment, który połączy Choczewo ze Steknicą, a w pobliżu elektrowni powstanie nowa stacja kolejowa. – Celem tej trasy jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego transportu kolejowego na potrzeby budowy oraz przyszłej eksploatacji elektrowni jądrowej, a także poprawa dostępności komunikacyjnej północnej części województwa pomorskiego – informuje PKP PLK.

Zakres planowanych prac obejmuje modernizację około 35 kilometrów linii kolejowej nr 230 pomiędzy Wejherowem a Choczewem wraz z budową nowych stacji i przystanków: Orle, Góra Paradyż, Rybno Kaszubskie, Wejherowo Cementownia, Bolszewo Północne, Kniewo, Kostkowo oraz Gniewino. Nowa i zmodernizowana infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Projekt przewiduje również elektryfikację linii, zabudowę nowoczesnych urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym oraz budowę lub przebudowę 48 obiektów inżynieryjnych, w tym mostów, wiaduktów, przejść pod torami i przepustów. Modernizacji poddanych zostanie także 16 przejazdów kolejowo-drogowych, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. W efekcie pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się z prędkością do 160 km/h, natomiast składy towarowe – do 120 km/h. Co istotne, inwestycja umożliwi uruchomienie przewozów na linii kolejowej, na której ruch był wstrzymany od ponad 30 lat.

Modernizowana będzie również linia kolejowa nr 229 na odcinkach Kartuzy–Lębork oraz Lębork–Łeba. Inwestycja obejmuje budowę nowych przystanków kolejowych i przywrócenie regularnego ruchu pasażerskiego.

Realizowane inwestycje umożliwią sprawny transport pracowników, materiałów budowlanych i komponentów potrzebnych do budowy elektrowni, a jednocześnie zapewnią mieszkańcom nowe połączenia kolejowe. Po zakończeniu prac związanych z koleją zakładany czas przejazdu pomiędzy Gdynią a Łebą wyniesie 60 minut (obecnie wynosi ok. dwóch godzin), a pomiędzy Lęborkiem a Łebą – 20 minut (obecnie wynosi ok. 45 minut).

Jak przekazuje PKP PLK, modernizacja linii Wejherowo–Choczewo stanowi integralną część wieloetapowego projektu „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo–Kopalino”, którego łączna szacunkowa wartość wynosi 3,2 mld zł, a realizacja zaplanowana jest na lata 2023–2030. Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa.

Morska infrastruktura w przygotowaniu

Budowa samej elektrowni jądrowej wiązać się będzie z dostawami ogromnych elementów konstrukcyjnych. Te transportowane będą drogą morską, jako że obiekt stanie praktycznie nad samym morzem. Dlatego też trwają przygotowania do budowy konstrukcji MOLF, która umożliwi odbiór, rozładunek i transport lądowy wielkogabarytowych komponentów. – MOLF (Marine Off-Loading Facility) to morski obiekt do rozładunku, który umożliwi dostarczanie drogą morską ciężkich i wielkogabarytowych elementów niezbędnych do budowy elektrowni jądrowej. Zapewni możliwość dostawy materiałów, których transport lądowy byłby szczególnie trudny, a także ograniczy obciążenie lokalnej infrastruktury – wyjaśnia Urząd Morski w Gdyni.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Gdańsku wydał 30 września 2026 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury hydrotechnicznej MOLF na potrzeby pierwszej polskiej elektrowni jądrowej wraz z drogą techniczną łączącą obiekt z terenem elektrowni. To pozwala na przejście do kolejnych etapów przygotowania i realizacji przedsięwzięcia. Koszt budowy konstrukcji MOLF oszacowano na 0,9 mld zł. Wyłonienie wykonawcy zaplanowano na początek 2027 r.

Infrastruktura podwójnego zastosowania

Nowe drogi i połączenia kolejowe powstają, by obsłużyć budowę elektrowni jądrowej i umożliwić jej użytkowanie. Jednocześnie w naturalny sposób stają się istotnym elementem węzła komunikacyjnego łączącego Pomorze z resztą kraju. Mieszkańcy zachodniej części powiatu wejherowskiego oraz gminy Choczewo zyskają szybszy i wygodniejszy dojazd do Trójmiasta i innych ważnych ośrodków regionu.

Pomorze w publicystyce nazywane jest „nowym sercem energetycznym Polski” ze względu na fakt, że to ten region w kolejnych dziesięcioleciach będzie stanowił podstawę produkcji energii elektrycznej. To nie tylko atom, ale i morskie farmy wiatrowe, z których prąd będzie płynął na ląd. Region, mimo trwających inwestycji, nie straci swoich walorów turystycznych. W gminie Choczewo planowane są inwestycje poprawiające dostęp do plaż, w tym budowa nowej drogi prowadzącej nad morze. Prace zostały zaplanowane tak, aby zachować dostępność plaż również w trakcie realizacji projektu jądrowego. Dodatkowo mimo prowadzonych robót związanych z przygotowaniem terenu pod elektrownię, dzięki wyznaczeniu specjalnego objazdu przygotowanego we współpracy samorządów, administracji i PEJ, zachowano pełną dostępność przebiegającego w pobliżu międzynarodowego szlaku rowerowego EuroVelo 10/13.

Inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą będą więc służyły nie tylko samej elektrowni, ale też mieszkańcom regionu i turystom długo po zakończeniu budowy. Drogi i przywrócone połączenia kolejowe poprawią dostęp do miejscowości nadmorskich i zwiększą atrakcyjność turystyczną regionu. Turyści będą mogli łatwiej docierać zarówno do gminy Choczewo, jak i innych miejscowości Pomorza.

Materiał powstał we współpracy z PEJ