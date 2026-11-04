Jak zapewnił, zatrzymania nie będą mieć żadnego wpływu na proces negocjacyjny. – Jesteśmy w kontakcie ze stroną amerykańską i tutaj żadnych ryzyk nie widzimy. Prowadzimy proces negocjacyjny od miesięcy, jest on prowadzony bardzo sprawnie i jest on naszym zdaniem niezagrożony i kompletnie niezależny od tej sytuacji. W dużej mierze te negocjacje na obecnym etapie są ze strony Westinghouse koordynowane przez ośrodek amerykański, a nie w Warszawie. Termin do końca roku (na podpisanie i wynegocjowanie umowy EPC) utrzymujemy w mocy – powiedział Motyka podczas otwarcia po rozbudowie Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice.

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Funkcjonariusz CBA
Polityka
„Machina ruszyła”. Akcja CBA ws. elektrowni Ostrołęka, zatrzymano 25 osób

Prezes Westinghouse Mirosław Kowalik wśród 25 zatrzymanych przez CBA 

Minister zapewnił o ciągłości procesu atomowego. – Minister Wojciech Wrochna (pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej – red.) sprawuje bezpośredni nadzór nad rokowaniami z rządem USA oraz korporacją Westinghouse. Proces prowadzony w Waszyngtonie i Warszawie zachowuje pełną płynność, a cel finalizacji kontraktu w grudniu pozostaje w mocy – powiedział. Zapewnił o niezmienności relacji transatlantyckich. – Współpraca w obszarze energetyki jądrowej i bezpieczeństwa nie zależy od zmian administracyjnych w USA ani od postępowań karnych wobec pojedynczych osób z sektora prywatnego – zapewnił.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 25 osób w związku z podejrzeniem nadużyć przy inwestycji w Elektrowni Ostrołęka. Wśród zatrzymanych jest Mirosław Kowalik, obecny prezes Westinghouse Polska, dostawcy technologii i jednej z dwóch amerykańskich firm zaangażowanych w budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Inwestycja w Ostrołęce „wbrew analizom rynkowym”

Pytany o elektrownię węglową w Ostrołęce minister energii powiedział, że działania służb i prokuratury wobec byłego menedżera spółki są suwerennym procesem karnym opartym na zgromadzonym materiale dowodowym i nie podlegają politycznym ingerencjom.

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Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę rano 25 osób w związku z podejrzeniami nadużyć dot
Węgiel
Ostrołęka: Aresztowania i porażka polskiej energetyki. Wyjaśniamy tę historię

Miłosz Motyka, pytany o rozliczenie projektu Ostrołęka C, powiedział, że były to decyzje polityczne niemające nic wspólnego z rachunkiem ekonomicznym. – Rozpoczęcie inwestycji w blok węglowy w Ostrołęce nastąpiło wbrew analizom rynkowym spółek Energa i Enea, z pominięciem zasad racjonalności korporacyjnej. Forsowanie projektu pod dyktando liderów politycznych wygenerowało ponad miliard złotych bezpośrednich strat dla Skarbu Państwa, przenosząc odpowiedzialność prawną na ówczesne zarządy spółek – powiedział.