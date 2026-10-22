Wątpliwości, jakie narastały między Orlenem a spółką Michała Sołowowa (Synthos Green Energy), dzięki temu porozumieniu na obecnym etapie zostały wyjaśnione. Dotyczy to również podziału udziałów w przyszłych projektach. W tym roku mają jeszcze pojawić się porozumienia wykonawcze.

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Jest porozumienie mimo trudnych relacji między Orlenem a Synthosem

W efekcie zawartego tzw. porozumienia parasolowego partnerzy potwierdzili wolę wspólnej realizacji programu SMR w Polsce. Mimo że w ostatnich miesiącach relacje między Orlenem a Synthosem nie należały do najlepszych, obecnie atmosfera rozmów poprawiła się. Porozumienie uszczegóławia kilka spraw i ujednolica dalsze kroki prowadzące do budowy reaktora, uwzględniono w nim m.in. drogę dojścia do budowy reaktora. Umowa dotyczy powstania spółek celowych we Włocławku, Stawach Monowskich (lokalizacje, gdzie powstaną pierwsze SMR) oraz formalnych kwestii związanych z Orlen Synthos Green Energy.

Na mocy zawartego porozumienia projekt elektrowni we Włocławku będzie realizowany jako pierwszy, etapami, przez spółkę celową BWRX-300 (o mocy 300 MW) Włocławek sp. z o.o., kontrolowaną przez Orlen. Wedle naszych informacji 70 proc. udziałów ma objąć Orlen, a 30 proc. Synthos Green Energy. Według naszych źródeł to Orlenowi przypadnie pełna kontrola operacyjna nad spółką oraz decyzyjność w sprawach głównego partnera inwestycji.

Z analogicznym podziałem mamy mieć do czynienia także w przypadku projektu w Stawach Monowskich, na którym z kolei zależy Synthosowi. Dla każdego etapu zostaną określone harmonogramy, budżet i zakres prac, a finansowanie kolejnych etapów będzie powiązane z realizacją wcześniejszych założeń. W efekcie Orlen, jako inwestor wiodący w tej lokalizacji, będzie odpowiadał za realizację projektu przy zachowaniu pełnej transparentności oraz wykorzystaniu kompetencji SGE w podejściu flotowym.

Porozumienie określa zasady udziału Orlenu w programie, w tym strukturę udziałową, sposób objęcia kontroli w elektrowni jądrowej oraz zaangażowanie zespołu Orlenu w kluczowych projektach realizowanych przez OSGE. Analogiczne zasady współpracy mają obowiązywać także w projekcie SMR w Stawach Monowskich, za który odpowiadać będzie SGE jako inwestor wiodący.

Kwestia opłat licencyjnych, która była wcześniej przedmiotem niedomówień między partnerami, została już wyjaśniona łącznie ze ścieżką, jaką trafiają pieniądze do właściciela technologii. Nasze źródło przekonuje, że rozmówcy uznali, iż porozumienie zamyka pewien etap sporów i na obecnym etapie kończy dyskusję o tym, czy Orlen opuści projekt SMR czy też nie.

Jednocześnie jednak, jak słyszymy, opcja realizacji tzw. średniego reaktora w technologii CANDU o mocy 500 MW jest nadal w grze. Utrzymanie takiej możliwości może być dla Orlenu wyjściem awaryjnym na wypadek, gdyby współpraca z obecnym partnerem znów natrafiła na przeszkody albo gdyby projekt powstawał w trudnych warunkach. Jak jednak słyszymy, rozmowy dotyczące projektu CANDU nie wyszły poza formułę dyskusji, która nie może być obecnie traktowany jak konkurencyjny projekt wobec SMR.

Kolejne porozumienie między Orlenem a Synthosem jeszcze w tym roku

Kolejne kroki to rozpoczęcie badań środowiskowych i lokalizacyjnych, prace nad modelem wsparcia z Ministerstwem Energii oraz przygotowanie i złożenie wniosku o zezwolenie na budowę do Państwowej Agencji Atomistyki.

Strony chciałyby, aby jeszcze w tym roku porozumienie parasolowe zostało uzupełnione o szczegółowe zapisy w umowach wykonawczych. Z tego też powodu nie można definitywnie przekreślić możliwości kolejnych sporów z partnerem, zwłaszcza, że historia rozmów między podmiotami jest długa i burzliwa.

W sierpniu 2025 r. Orlen i Synthos porozumiały się co do nowego modelu funkcjonowania spółki Orlen Synthos Green Energy, która powstała na potrzeby wspólnych inwestycji w reaktory jądrowe SMR. Porozumienie ramowe przewidywało, że wyrównane zostały uprawnienia partnerów w spółce OSGE, w której Orlen i Synthos Green Energy mają po połowie udziałów. Wprowadzono wówczas rotacyjność co trzy lata stanowisk prezesa i szefa rady nadzorczej. Zawarto też umowę licencyjną, dającą OSGE pełny dostęp do technologii reaktorów BWRX-300, na którą wcześniej wyłączność miały spółki właściciela Synthosu Michała Sołowowa.

OSGE planuje budowę w Polsce całej floty reaktorów GE Vernova-Hitachi BWRX-300. Firma dysponuje decyzjami zasadniczymi dla 24 bloków w sześciu lokalizacjach. Pierwsze wskazane lokalizacje w Polsce to Włocławek, Stawy Monowskie koło Oświęcimia i Stalowa Wola. Spółka dysponuje decyzjami zasadniczymi dla 24 bloków w sześciu lokalizacjach. Strategia Orlenu zakłada co najmniej dwa bloki SMR do 2035 r.