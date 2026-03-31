– To kluczowy kamień milowy przybliżający start prac budowlanych i jedno z głównych pozwoleń niezbędnych do uzyskania przed rozpoczęciem budowy. Jest to pierwszy i jak na razie jedyny taki wniosek w historii współczesnej Polski, po 1989 r. Ogrom pracy wykonany przez pracowników Polskich Elektrowni Jądrowych i skala samego wniosku liczącego razem z załącznikami ponad 40 tys. stron pokazuje, jak duży i bardzo złożony jest nasz projekt – mówi Marek Woszczyk, Prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych. – Wiedząc, jakie wyzwania stoją zarówno przed nami, jak i regulatorem w kwestii sprawnego procedowania i oceny wniosku, od dłuższego czasu prowadzimy z Państwową Agencją Atomistyki intensywny dialog przedlicencyjny – dodaje Marek Woszczyk.

Co zawiera wniosek PEJ o zezwolenie na budowę elektrowni jądrowej?

Złożony przez PEJ dokument to formalny wniosek inwestora, składany do prezesa PAA zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo atomowe. Wraz z wnioskiem został załączony zestaw materiałów dowodowych potwierdzających spełnienie wymogów bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej oraz zdolności inwestora do realizacji przedsięwzięcia.

Czytaj więcej Atom Energia jądrowa wraca do łask w UE. Bruksela zmienia podejście Odwrót od energii jądrowej był strategicznym błędem - mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen. Bruksela stawia teraz na rozwój małyc...

Jednym z kluczowych elementów dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia jest Wstępny Raport Bezpieczeństwa (ang. PSAR – Preliminary Safety Analysis Report). Raport ten należy do najważniejszych załączników, szczegółowo opisując projekt elektrowni wraz z jego lokalizacją. Zawiera on również kompleksowe analizy czynników technicznych i środowiskowych wykazujące, że projektowane rozwiązania spełniają wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa jądrowego, ochrony fizycznej, ochrony radiologicznej oraz zabezpieczeń materiałów jądrowych przewidziane dla tego typu obiektów.

Ponadto wniosek zawiera m.in. program zapewnienia jakości, klasyfikację bezpieczeństwa, projekt systemu ochrony fizycznej obiektu jądrowego i materiałów jądrowych, podstawowe informacje na temat systemu zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych czy też dokumentację potwierdzającą, że inwestor posiada odpowiednie możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne do realizacji projektu.

Cała dokumentacja liczy ponad 40 tysięcy stron. Nad wnioskiem pracowało ponad 200 ekspertów z różnych dziedzin, przede wszystkim z obszaru bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Prezes PAA wydaje decyzję w sprawie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego w terminie 24 miesięcy od złożenia wniosku, z wyłączeniem czasu na ewentualne uzupełnianie dokumentacji przez wnioskodawcę. Przewidywany termin rozpoczęcia budowy to IV kwartał 2028 r., wraz z wylaniem tzw. pierwszego betonu jądrowego. Aby ruszyć z pracami budowlanymi zgodnie z tym harmonogramem, inwestor musi posiadać zarówno zezwolenie na budowę od prezesa PAA, jak i pozwolenie na budowę, które wydaje wojewoda pomorski. Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę PEJ planują złożyć w 2027 r.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo. Obiekt będzie się składał z trzech jednostek AP1000 o łącznej mocy zainstalowanej 3750 MWe. Wykonawcą elektrowni jest amerykańskie konsorcjum Westinghouse-Bechtel.