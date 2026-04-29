W Dubrowniku Minister Energii Miłosz Motyka spotkał się z Sekretarzem Energii USA Chrisem Wrightem oraz przedstawicielami Departamentu Energii USA
Minister energii Miłosz Motyka reprezentuje Polskę podczas XI Szczytu oraz Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza. Kluczowe obszary rozmów podczas tego Szczytu to rozwój energetyki jądrowej, dywersyfikacja dostaw gazu i rola LNG. Miejsce spotkania jest o tyle ważne, że chorwacki terminal LNG na wyspie Krk to południowy koniec europejskiego Korytarza Gazowego Północ–Południe. Polski terminal LNG w Świnoujściu to północny początek tej nitki.
Rozmowy podczas tego szczytu dotyczyły również modernizacji sieci elektroenergetycznych i integracji OZE. Polska delegacja odbyła również ważne rozmowy bilateralne z przedstawicielami USA, Chorwacji i Słowacji. Te ostatnie rozmowy były istotne ze względu na realizację projektów gazowych. Słowacy wyrażają chęć, aby zarezerwować przepustowość dla drugiego pływającego terminala LNG, który może powstać w Gdańsku. Importując w ten sposób surowiec dzięki polskiemu terminalowi, Słowacy mogliby zwiększyć swoją niezależność energetyczną.
Co ważne, w Dubrowniku minister Motyka spotkał się z Sekretarzem Energii USA Chrisem Wrightem oraz przedstawicielami Departamentu Energii USA. – Rozmowa koncentrowała się na rozwoju infrastruktury gazowej oraz na energetyce jądrowej. To kluczowe obszary dla bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej – informuje resort energii. Minister Motyka zadeklarował, że Polska pozostaje w pełnej gotowości, aby pomóc krajom regionu w odejściu od rosyjskich węglowodorów – w tym także Węgrom. Terminal LNG w Świnoujściu po zakończonej rozbudowie pozwala obecnie na import 8,3 mld m sześc. gazu rocznie. Z kolei pływający terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej od 2028 r. będzie mógł importować 6,1 mld m sześc. surowca rocznie, z możliwością dalszej rozbudowy. Procedura Open Season dla drugiego terminala LNG (rezerwacja przepustowości przyszłego terminala) jest w toku.
Przedmiotem polsko-amerykańskich rozmów była również współpraca z firmami Westinghouse i Bechtel przy wdrożeniu amerykańskiej technologii jądrowej AP1000. Wspominane firmy są wykonawcami pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.
Rozmowy obu delegacji przypadły na niełatwy czas, kiedy trwają negocjacje dotyczące podpisania właściwej umowy na budowę elektrowni jądrowej w Polsce (umowa EPC). Zarząd Polskich Elektrowni Jądrowych (inwestora z polskiej strony) deklarował kilka miesięcy temu, że podpisanie umowy możliwe będzie w czerwcu tego roku. Dzisiaj jednak takiej pewności co do tego miesiąca już nie ma. Aby do rozpoczęcia budowy doszło zgodnie z planem, a więc w 2028 r., zawarcie tej umowy powinno nastąpić w tym roku. Niezależnie od tego, prace przy projekcie elektrowni postępują na bazie umowy pomostowej (EDA), która uwzględnia wiele elementów, które formalnie powinny się znaleźć w umowie EPC.
Czytaj więcej
Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podpisały umowę kredytową z Export Import Bank of the United States (US EXIM). Umowa ta pozwoli na współfinansowa...
Rozmowy obu delegacji dotyczyły także przygotowania kolejnych projektów jądrowych i mechanizmów finansowania takich inwestycji. Amerykanie są zainteresowani wybudowaniem w Polsce także drugiej elektrowni jądrowej. Tematem rozmów był również rozwój technologii SMR, a więc małych reaktorów modułowych. – Energia jądrowa w Polsce to projekty o strategicznym znaczeniu dla naszego bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego i stabilności naszego systemu energetycznego. Współpraca z USA w tym obszarze ma dla Polski nie tylko wymiar technologiczny, ale również geopolityczny. Chcemy oprzeć nasz miks energetyczny na dużych elektrowniach jądrowych i małych reaktorach typu SMR. Oba tematy są stałym elementem rozmów polskiego rządu z naszymi partnerami z Waszyngtonu – powiedział po spotkaniu z amerykańską delegacją minister Motyka.
