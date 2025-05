To kolejny, po uzyskaniu w kwietniu tego roku zezwolenia na budowę, przełomowy etap potwierdzający dojrzałość i gotowość technologii GE Hitachi Nuclear Energy, których budowę w Polsce przygotowuje Orlen Synthos Green Energy. Decyzja inwestycyjna dotyczy czterech reaktorów BWRX-300, które mają powstać do 2035 r.

Dostawca technologii małych reaktorów jądrowych BWRX-300, GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH) poinformowała o uzyskaniu zgody prowincji Ontario i Ontario Power Generation (OPG) na wdrożenie pierwszego małego reaktora modułowego (SMR) w zachodniej części świata w elektrowni jądrowej Darlington w Ontario w Kanadzie. Kraje takie jak USA, Wielka Brytania, Polska i Szwecja badają potencjał SMRów, a wśród nich BWRX-300, aby zaspokoić swoje potrzeby energetyczne.

Rusza budowa pierwszego małego atomu. Po Kanadzie będzie Polska?

Inwestor – Ontario Power Generation – to pierwsza energetyczna spółka publiczna, która przystąpi do budowy BWRX-300, a jej doświadczenie ma posłużyć jako punkt odniesienia dla innych firm rozważających realizację projektów SMR. „Udane wdrożenie w Darlington będzie stanowić dowód na wykonalność i realne korzyści płynące z SMR, zachęcając do szerszego wykorzystania i inwestycji w tę transformacyjną technologię” – czytamy w komunikacie.

– Po bardzo szczegółowej ewaluacji sytuacji, po konsultacjach z Niezależnym Operatorem Systemu Elektroenergetycznego (IESO – Independent Electricity System Operator), musieliśmy podjąć decyzję, jak zabezpieczyć dostawy energii elektrycznej dla prowincji Ontario. I zdecydowaliśmy, że projekt Darlington New Nuclear Project będzie najlepszym wyborem, by sprostać temu wyzwaniu. Nasz Niezależny Operator Systemu Elektroener-getycznego postawił bowiem sprawę jasno: SMR-y są najlepszym wyborem, żeby dostarczyć stabilną, zeroemisyjną energię w przystępnej cenie – powiedział Stephen Lecce, minister ds. energii i elektryfikacji prowincji Ontario.