Rusza nowa elektrownia jądrowa we Francji. Spóźniona o 12 lat

Państwowy operator Eléctricité de France może przystąpić do rozruchu najpotężniejszego reaktora EPR na świecie o mocy 1600 MW we Flamanville - poinformował wicedyrektor generalny urzędu ASN, Julien Collet. - To zezwolenie pozwoli EDF zacząć załadowywanie rdzenia reaktora prętami paliwa, a następnie przystąpić do etapu próbnej pracy, który potrwa kilka miesięcy - dodał.

Macron przyjedzie do elektrowni jądrowej

Nieoficjalnie wiadomo, że w połowie maja mają przybyć z tej okazji do elektrowni prezydent Emmanuel Macron wraz z ministrami gospodarki Bruno Le Maire i energetyki Rolandem Lescure.

Rozruch reaktora jest o tyle istotny, ze dochodzi do niego po 12 latach opóźnienia. W tym czasie nastąpiła zmiana strategii władz. Kryzys energetyczny skłonił Paryż do ponownego postawienia na energetykę jądrową. W planach jest budowa sześciu, a nawet 14 nawet reaktorów nowej generacji EPR2.

Koszty cztery razy w górę

Rozpoczęta w 2007 r. inwestycja we Flamanviille opóźniła się, co wywołało wzrost kosztów z 3,3 mld euro do 13,2 mld euro. W efekcie kosztowała więcej od budowy tunelu pod kanałem la Manche.